William e Kate, spunta una terza incomoda tra i Duchi di Cambridge: William ha tradito?

Rose Hanbury, Marchesa di Cholmondeley, è la donna che avrebbe attirato l’attenzione del Principe William. Ci sarebbero anche delle foto compromettenti con una sconosciuta

Allentatosi il gossip feroce sorto intorno a Meghan, alla sua famiglia e al matrimonio con il Principe Harry, i riflettori si sono riaccesi su William e Kate. La coppia reale, sposata dal 2011, è sempre apparsa impeccabile e non ha mai dato modo a nessuno di discutere o di dubitare della propria fedeltà coniugale. Adesso, però, pare che non sia più così. Una donna avrebbe suscitato interesse nel Principe William e non si tratta della moglie Kate Middleton. Stiamo parlando della moglie del Marchese David di Cholmondeley, Rose Hanbury. Kate, circa un mese fa, avrebbe chiesto al marito di allontanare la coppia dalla cerchia delle loro amicizie, ma nonostante la smentita di Kate alcune foto immortalerebbero il tradimento di William con una sconosciuta.

William ha tradito Kate? Ecco chi è Rose Hanbury, la donna che potrebbe aver fatto perdere la testa al Principe

Entrambe sono sposate, entrambe hanno tre figli ed entrambe appartengono alla più alta nobiltà inglese. Ma secondo i tabloid inglesi non sarebbero queste le uniche caratteristiche ad accomunare Kate Middleton, moglie del futuro re d’Inghilterra, a Rose Hanbury, la Marchesa di Cholmondeley. Quest’ultima, dicono i meglio informati oltreoceano, potrebbe essere entrata nelle grazie del Principe William, interessato a tal punto da aver suscitato i sospetti della moglie Kate. Ma partiamo dall’inizio. Tra i Duchi di Cambridge e i Marchesi di Cholmondeley esiste un’amicizia fatta di buon vicinato (i Marchesi abitano poco distante da Amner Hall, nel Norfolk) e di gite nelle quali i sei bambini delle coppie hanno avuto modo di stare insieme e socializzare. Rose Hanbury è un’ex modella che nel 2009 ha sposato il marito David Rocksavage, divenendo poi una delle migliori amiche di Kate. Secondo The Sun, Rose sarebbe divenuta la terza incomoda tra William e Kate tanto da essere definita la “rivale campagnola”. Kate Middleton, dal canto suo, ha fortemente negato queste voci di un presunto tradimento e ha minacciato di fare causa a chi avrebbe diffuso questa voce che getta fango su due famiglie.

William ha tradito Kate? Gli sviluppi della vicenda e le foto incriminate

“Le due erano molto amiche, ma hanno litigato pesantemente. William voleva fare da cuscinetto così le due coppie sarebbero potute rimanere amiche, visto che condividono tante amicizie e abitano vicini, ma Kate ha detto chiaramente che non vuole più vedere William accanto a lei, nonostante il social status dei marchesi“, ha scritto The Sun. In precedenza si era parlato di un tradimento di William quando Kate era in attesa di Louis. In questi ultimi giorni, invece, le voci di tradimento si stanno rincorrendo in maniera più massiccia dopo la diffusione di alcune foto che mostrerebbero William in teneri atteggiamenti con una donna sconosciuta. In pochi credono davvero che l’uomo in foto possa essere William, anche se pare che quella del tradimento sia una delle ipotesi contemplate per spiegare l’allontanamento tra William e Harry (il Principe avrebbe mal sopportato il comportamento tenuto dal fratello, specialmente dopo tutta la triste vicenda del triangolo amoroso tra Carlo, Diana e Camilla). Essendo la risoluzione delle immagini è troppo bassa per poter identificare sia lui sia lei, in mancanza di prove schiaccianti le voci di un presunto tradimento di William ai danni di Kate sono destinate a rimanere tali.

(Fonti: Cosmopolitan.com e Leggo.it)

Maria Mento