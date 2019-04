Belen Rodriguez e Stefano De Martino: primo bacio social in Marocco dopo la reunion

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in vacanza in Marocco, ufficializzano il ritorno di fiamma, con un dolce bacio postato su Instagram.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati ad essere ufficialmente una coppia. La showgirl argentina ed il ballerino napoletano hanno deciso di suggellare il loro ritorno di fiamma, postando una storia che li vede intenti a scambiarsi un dolcissimo abbraccio, mentre Stefano bacia Belen sulla fronte.

Il bacio social di Belen Rodriguez e Stefano De Martino in Marocco

In occasioni delle festività pasquali, Belen e Stefano, in compagnia del loro piccolo Santiago, hanno deciso di regalarsi qualche giorno di vacanza in Marocco, location che sta facendo da cornice al loro amore ritrovato. I due, proprio in queste ore, hanno deciso di passare una notte in una tenda in mezzo al deserto. Un momento romantico ed intimo che Stefano ha immortalato e postato in una sua Instagram story, nella quale dà un tenero bacio a Belen, mentre l’abbraccia in maniera molto dolce.

Ora, che l’armonia è ritrovata, c’è chi giura che la coppia sia pronta a dare un fratellino, o una sorellina, a Santiago, entro la fine dell’anno. Sarà davvero così? Per scoprilo non ci resta che attendere che i due annuncino l’imminente arrivo della cicogna. Intanto, lasciamo che si godano il loro amore.

Maria Rita Gagliardi