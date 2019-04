Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 23 aprile 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 23 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima seconda serata di questa sera, 23 aprile 2019. Partiamo da Rai 1 che propone la seconda puntata de “L’Aquila-Grandi Speranze”: nel cuore dell’Italia una città ridotta in macerie: è l’Aquila dopo il terremoto del 2009. Un anno e mezzo più tardi i suoi abitanti provano a riprendere in mano le loro vite spezzate cercando, ognuno a modo suo, di tornare a sperare. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda la prima puntata di “The Voice of Italy”, il talent show condotto da Simona Ventura. Tra Blind Auditions, KO, Battle e Live Show, Elettra Lamborghini, Guè Pequeno, Morgan e Gigi D’Alessio vanno alla scoperta di nuove voci per la musica italiana. In seconda serata, un nuovo episodio de “Il Molo Rosso”.

Su Rai 3 nuovo appuntamento con l’approfondimento politico e di attualità di “#cartabianca”, seguito da “Tg3-Linea notte”.

Su Rete 4 va in onda il film “Special Forces-Liberate l’ostaggio”: la giornalista francese Elsa Casanova e’ stata presa in ostaggio dai talebani in Afghanistan. Su di lei pende una sentenza di morte che spinge le autorità francesi a inviare una squadra di forze speciali dell’esercito per cercare di liberarla e salvarla dall’imminente esecuzione. Il compito non e’ facile e i soldati si ritrovano costretti a un lungo inseguimento attraverso un territorio a loro ostile, con i talebani disposti a tutto pur di non farsi scappare la loro prigioniera, sempre più legata ai suoi salvatori. Subito dopo, “Confessione Reporter”.

Su Canale 5 spazio all’intrattenimento con una nuova puntata del “Grande Fratello 16”, condotto da Barbara D’Urso. Chi sarà l’eliminato di questa sera? A seguire, “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 un nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, mentre in seconda serata va in onda un nuovo episodio di “Trial&Error”.

Su La7 spazio all’approfondimento politico e di attualità di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Cielo il film “Adorabile nemica”: Harrier è stata una fortunata donna di successo e ora si appresta a passare gli ultimi anni della sua vita. Ha sempre avuto sotto controllo ogni aspetto della sua vita e quindi decide di assegnare ad Anne Sherman, una scrittrice del posto, il compito di scrivere in anticipo il suo necrologio. La prima stesura non risponde alle sue aspettative e da questo le nasce l’idea di riscrivere l’intera storia della sua esistenza prima che sia troppo tardi.

Rai 1

21:25 L’Aquila, grandi speranze

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 The Voice of Italy

0:05 Il Molo Rosso (serie tv)

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:27 Special Forces – liberate l’ostaggio (film)

23:45 Confessione Reporter

Italia 1

21:25 Le Iene Show

01:00 Trial&Error (serie tv)

La7

21:15 Di Martedì

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Ben Hur (film)

23:25 Daredevil (film)

Iris

21:00 Il pistolero (film)

22:58 I cowboys (film)

Cielo

21:20 Adorabile nemica (film)

23:10 Cam Girlz (film)

