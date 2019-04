Elezioni europee 2019: sono 15 le liste ammesse. Ecco quali

Elezioni Europee 2019: sono 15 le liste ammesse alle votazioni che si terranno il prossimo maggio, ecco quali sono.

La prima scrematura tra le liste candidate a partecipare alle elezioni europee 2019 sono state fatte dai regolamenti che consentono l’ammissione. In principio, infatti, le liste che sono state presentate con regolare contrassegno al Viminale erano ben 44, ma di queste solamente 15 sono state ammesse alle elezioni europee.

La regola generale vuole che le liste che si presentano per le elezioni europee raccolgano un minimo di 150.000 firme e nessuna di quelle che si è presentata ha raggiunto la soglia. Quelle che sono state ammesse hanno però avuto il privilegio di appartenere a partiti che hanno deputati in parlamento (nazionale o europeo) oppure di aver stretto un’alleanza con un partito europeo che hanno concorso ad eleggere propri rappresentanti alle passate elezioni.

Elezioni Europee: ecco quali sono le 15 liste ammesse

Oltre alle liste principali con cui si sono presentati i principali partiti italiani – Movimento 5 Stelle, PD, Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia – troviamo quindi la Sinistra, Europa con Italia in comune, Casapound insieme a Destre Unite, i Verdi con Europa Verde, Il Popolo della famiglia con il partito popolare europeo, il Partito Comunista, Forza Nuova, il Partito Pirata, il Partito Animalista e Popolari per l’Italia, lista formata da un inseme di partiti cristiani in lizza per una rappresentanza al Parlamento Europeo.