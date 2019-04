ESCLUSIVA Nicole Gomena (RaiSport): “Allegri troppo importante per la Juve, Atalanta e Roma favorite per il quarto posto”

Analisi del campionato di Serie A e non solo con la giornalista Nicole Gomena

Dopo la bella vittoria di ieri sera contro il Napoli di Ancelotti (che ha piegato 2-1), l’Atalanta ha affiancato il Milan al quarto posto a pari punti (56). La lotta per l’ultimo piazzamento valido per la massima competizione continentale è così sempre più aperta; per l’occasione abbiamo voluto contattare la giornalista e collaboratrice di ‘RaiSport’ Nicole Gomena, che in ESCLUSIVA ha fatto il punto sul calcio italiano e la Champions League.

Ciao Nicole, per prima cosa dacci un commento sulla affascinante lotta al quarto posto della Serie A dopo la bella vittoria dell’Atalanta contro il Napoli…

Dopo l’Inter, credo che Atalanta e Roma siano le principali candidate alla Champions come organico, condizione e gestione del calendario. Ho visto invece un Milan in calo e una Lazio sprecona, nonostante apprezzi il lavoro di Gattuso e Inzaghi. Detto ciò, mai dire mai.

Nicole Gomena di ‘RaiSport’ sul calcio italiano e la Champions League

Sappiamo però che sei una grande tifosa della Juventus: come giudichi l’annata di Allegri dopo il suo quinto scudetto di fila e l’eliminazione in Champions League per mano dell’Ajax…

Troppe persone non si rendono conto di quanto Allegri sia importante per la Juve. La mano del mister ha lasciato il segno dalla gestione mentale dello spogliatoio, fino al processo di crescita dei giocatori e passando per la comunicazione coi media. Senza dimenticare naturalmente il lato tattico: basti pensare alla partita di Emre Can terzo difensore contro l’Atlético. È raro trovare professionisti tanto completi e con tali intuizioni, di fare qualche piccolo errore poi capita a tutti.

Per quanto riguarda il campionato cadetto, chi è la squadra rivelazione del torneo e la grande delusione?

Brescia e Lecce sono le “sorprese” o meglio, il risultato di un grande lavoro svolto sul mercato: Donnarumma dall’Empoli è stato il migliore acquisto dell’estate, come anche La Mantia e Vigorito. Ancora una volta una neopromossa come il Lecce rischia la promozione diretta nella massima serie. Hanno deluso invece Crotone e Foggia, dalla prima si aspettavano almeno i playoff e nel secondo caso spiace per Iemmello (tornato a casa) e Grassadonia, tecnico molto capace.

Chi vedi favorita per la vittoria della Champions League?

Ancora una volta il Barça di Messi, ma attenzione all’Ajax che non ha nulla da perdere.

Simone Ciloni