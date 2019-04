Grande Fratello 16 news: Francesca De Andrè sul padre Cristiano: “Non mi ha mai dimostrato amore”

Francesca De Andrè commenta, in diretta, la diffida del padre Cristiano.

E’ notizia della scorsa settimana, la diffida che Cristiano De Andrè ha deciso di redarre nei confronti delle figlie Francesca e Fabrizia, affinchè non si parlasse di lui, prima che entrassero nella Casa del “Grande Fratello 16” (Fabrizia ha poi deciso di non entrare, temendo di sentire la mancanza del figlio).

Questa sera, Francesca, in diretta, ha commentato la diffida, dichiarando:

“Che schifo. Se c’è una persona che diffama è lui. Ha scritto un libro diffamatorio, pieno di menzogne. Io ho vinto una causa. Non deve inventare delle realtà. A lui piacerebbe passare per la vittima di turno. Le cose documentate vengono fuori. Basta scrivere il suo nome e cognome su Google. Ha picchiato donne, ha fatto incidenti non lucidi. Ho il cuore a duemila. Ci si vede in tribunale, non c’è problema”.

Francesca De Andrè: “Per colpa di mio padre, sono finita in una casa famiglia”

Continuando a parlare del padre, che in settimana ha spiegato i motivi della diffida in un lungo post pubblicato sui social, l’ex di Daniele Interrante ha raccontato di come sia finita, in passato, in una casa famiglia:

“Partiamo dal presupposto che se fosse esistita una famiglia non avrebbero avuto il bisogno di affidarmi ad una casa famiglia a Milano. Io non ho mai incentrato il mio lavoro sulle diffamazioni contro di lui. Che la smetta subito. Non ha mai fatto nulla per dimostrare amore. Lui ha sempre usato violenza e l’ho dimostrato. Non mi ha mai insegnato niente”.

Francesca, in studio, è stata difesa dalla sorella Fabrizia e da Cristiano Malgioglio, opinionista del programma, il quale ha elogiato la ragazza ed il nonno Fabrizio.

Maria Rita Gagliardi