Nadia Toffa di nuovo single, ecco perché ha lasciato il fidanzato – VIDEO

Nadia Toffa su Instagram spiega ai fan perché ha lasciato il fidanzato

Ad attirare l’attenzione del gossip ancora una volta Nadia Toffa, la nota conduttrice de Le Iene ha svelato ai suoi tantissimi fan di essere di nuovo single.

A quanto pare l’ormai ex fidanzato della Iena non era molto presente nei suoi confronti, proprio per questo ha deciso di lasciarlo.

Sul suo profilo Instagram la Toffa ha spiegato: “Buongiorno, amici miei. Tempo fa vi avevo parlato di una specie di compagno. Beh, l’ho lasciato perché non si è ricordato manco di un controllo; non mi ha mai accompagnata a una chemioterapia.”

La Iena ha aggiunto: “Torno a ballare da sola. Decisamente! Sto con chi il tempo per me lo trova: i miei amici, tra cui ci sono colleghi adorati, la mia famiglia specialissima, voi!”.

La conduttrice de Le Iene pensa che chi vuole bene a qualcuno trova sempre il tempo per stargli accanto, il suo ex fidanzato non la supportava come voleva ed è per questo che ha preferito allontanarlo dalla sua vita.