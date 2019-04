Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 Aprile 2019: il Leone inizia le sue battaglie, l’Acquario vede cambiare i suoi riferimenti

Martedì 23 Aprile 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Momento in cui ti devi impegnare al massimo, anche se si tratta di lavori part-time, anche se si tratta di situazioni a termine non devi darti per vinto perché lo sai che questo è un anno che ti porta delle situazioni lampo forse perché ci sono anche delle situazioni a tempo determinato; per esempio una persona può offrirti un qualcosa adesso e non potrà farlo l’anno prossimo. È tutto da cogliere al volo e da cogliere al volo dovrebbe essere anche l’amore, quindi le giornate tra venerdì e domenica possono regalare qualcosa di più. Naturalmente invito sempre l’Ariete a dare il proprio amore a persone che ricambiano perché a volte questo segno è specialista nell’insistere dove è impossibile arrivare;

Toro. Il Toro arriva a un momento di forza perché le giornate di mercoledì e giovedì saranno le migliori di una settimana che risveglia la voglia di stare in mezzo agli altri, anche se con presupposti diversi, perché questo Toro così conservatore, così attento al passato, così geloso delle su cose, ora vorrebbe cedere tutto e ripartire. Quasi rinascere. In effetti, anche se a denti stretti, qualcuno è stato costretto a una sorta di rinascita: per esempio, chi ha avuto un problema fisico, chi ha avuto un problema d’amore. Si riparte con nuovi presupposti, forse anche con un nuovo stile di vita;

Gemelli. I progetti che nascono ora vanno considerati come precari o modificabili. Le cose che hai fatto, che sono partite di recente, anche se sono state fatte a regola d’arte hanno bisogno di una spinta in più e tu potresti anche arrabbiarti perché pensi “Ho fatto tanto, nel corso degli ultimi tempi, (ma soprattutto, ripeto, nei nuovi progetti) e nessuno li valuta bene”, non vengono promossi adeguatamente. Poi naturalmente c’è tutta una serie di nati Gemelli che sono un po’ arrabbiati proprio per come stanno andando le questioni economico-legali. Sei in conflitto con qualcuno. Questa lotta finirà, finirà al massimo entro Novembre-Dicembre di quest’anno, quindi tutto sommato io credo che sia necessario adesso semplicemente aspettare. Lo so che è una cosa che odi fare però tempo al tempo, come si dice;

Cancro. La tua vita si carica di tensioni. Queste prime tre giornate della settimana sono ancora un po’ di disagio. Attenzione agli amori impossibili, a tutte le situazioni che nel passato hanno creato dei problemi perché possono riemergere in questo periodo. Bisogna anche recuperare soldi per affrontare un ostacolo. Questi giorni andrebbero vissuti con molta tranquillità, peccato che ci siano delle persone attorno a te che non sono d’accordo nel senso comunque cercano sempre di farti agitare. Attenzione in amore perché anche le coppie più forti possono recriminare.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Si parla, finalmente, di risultati o quantomeno in questo periodo sei chiamato all’azione perché ripeto sempre- lo ricordo per dovere di cronaca e di chiarezza- l’astrologia non dice “Avrai successo”, dice “Avrai l’occasione per avere successo”. Perché? Perché il successo ce lo dobbiamo meritare. Se io non sono pronto, non sono preparato, in altre parole non ho studiato, anche se arriva l’occasione giusta per farmi valere poi non supero l’esame e la prova. Però il Leone di solito è sempre molto preparato, anche perché detesta arrivare secondo, anche perché spesso ha una sorta di competizione innata nel DNA che lo porta inevitabilmente a essere migliore degli altri o a considerarsi tale. Quelli che iniziano dei progetti o anche delle battaglie possono avere delle buone soddisfazioni. Battaglie anche intriganti, interessanti, per l’amore;

Vergine. Quando sei teso e nervoso rischi anche di stare male a livello fisico, quindi attenzione a tutti i problemi che possono nascere quando uno è un po’ arrabbiato: stomaco, intestino. Quei fastidi che ogni tanto hai all’addome molti sono i dubbi che riguardano l’attività e soprattutto l’estate. C’è da dire che addirittura qualche Vergine che se lo può permettere in questi giorni dice “Non voglio strafare, mi prendo qualche giorno di relax e poi rifletto su quello che è importante fare”, appunto. Comunque, da qualche settimana a questa parte qualche sblocco c’è stato, quindi le risposte che non solo assolutamente arrivate agli inizi di questo mese stanno arrivando in questi giorni e in amore c’è più possibilità di stare con una persona, mentre agli inizi sempre di Aprile le lontananze erano grandi;

Bilancia. La Bilancia, in amore, ha una buona disponibilità. Il fatto è che dal punto di vista della percezione reale di una storia tu non senti molta disponibilità da parte del partner, quindi qui il problema non è tanto tuo quanto della persona che sta accanto a te. A volte probabile che tu l’abbia sentita lontana, l’abbia sentita un po’ distaccata. Non c’è nulla di peggio per un Bilancia che sentirsi solo, non tanto perché ama essere circondato dalle persone quanto perché desidera avere proprio un feeling, un rapporto di coppia giusto, anche un’affinità con le persone che stima. Dico di coppia non a caso perché la Bilancia è il segno del contratto, è il segno dell’accordo, è il segno del matrimonio. Cerca in questi giorni di risolvere qualche problema di soldi e soprattutto fisico. Da qualche settimana, lo ricordo a tutti, la Bilancia potrebbe avere avuto fastidi alle articolazioni: piedi, gambe o anche braccia. Mi raccomando, se ci sono difficoltà, cerca di superarle. Momento buono per fare apprendistato;

Scorpione. Lo Scorpione, a volte, passa intere giornate a pensare cosa sia più giusto fare. In altri momenti si dedica un po’ di più alla completa superficialità, quindi passa da un estremo all’altro. A volte dici “Ma sì, che me ne importa” e vivi la vita con molto fatalismo, in altri periodo invece hai una grande logica, sei sottoposto, diciamo così, a una sorta di critica che tu stesso imponi alla tua vita. In questo cambiamento chi paga pegno è il tuo fisico perché senti sempre un po’ troppo ansia addosso. Con Toro e Bilancia puoi fare qualcosa in più.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario si può lasciare andare a una grande emozione. Tra l’altro, c’è da dire che questo momento è importante anche per le relazioni sociali, in attesa di novità, in attesa di cambiamenti che riguardano il lavoro. Potrebbero averti già proposto qualcosa e qualcos’altro arriverà nel corso dei prossimi giorni. Quindi anche se ci saranno dei cambiamenti di ruolo o di squadra alla fine vinci tu. Amore più passionale;

Capricorno. In amore i ripensamenti sono la cosa più fastidiosa per te che vorresti avere tutto sotto controllo, quindi è normale in questo periodo cercare delle soluzioni ma anche parlare con delle persone che di soluzioni non te ne hanno date. Adesso sei stato anche vittima di qualche incertezza. Ora bisogna stare più attenti nei rapporti con gli altri. Il Capricorno che deve dire qualcosa ora parla e può parlare anche a mezzo di persone che lo rappresentano;

Acquario. La necessità di cambiare vita è essenziale perché qui si gioca, tra virgolette, con un Urano dissonante e allora (se non ti muovi tu) potrebbero muoversi le persone attorno a te, nel senso che in questi giorni potresti notare che tutto cambia. Riferimenti nel lavoro, in amore, che erano importanti per te stanno variando e anche se hai le stesse persone attorno queste persone sono disponibili in maniera diversa. Segno evidente che è necessario fare un upgrade, un aggiornamento, e tra venerdì e domenica avremo anche buone risorse per le nuove relazioni;

Pesci. In questo martedì sei ancora un po’ stanco ma da mercoledì parte un netto miglioramento. Dunque, le cose che ora in vedi in un modo non proprio semplice, tra 24 ore riprenderanno quota. Il fatto che Urano abbia cambiato segno, in fondo, è positivo perché anche tu sei stimolato a fare delle cose in più. L’amore può tornare interessante, anche se in questi giorni è un po’ nella norma; quindi non ci sono grandi eventi ma le storie nate ad Aprile continueranno. Per quanto riguarda un rinnovo di lavoro può esserci, ma dal punto di vista finanziario penso che tu non possa, per ora, ottenere di più.

