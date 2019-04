Paola Caruso svela: “So chi è il mio vero padre” – VIDEO

Chi è il vero padre di Paola Caruso?

Paola Caruso ha da poco scoperto chi è la sua vera madre, le due dopo aver fatto il test del DNA hanno letto il risultato a Live – Non è la D’Urso, facendo emozionare tutti.

Dopo aver scoperto l’identità della madre biologica sembra proprio che l’ex Bonas di Avanti un altro ha scoperto anche chi è il suo vero padre.

La Caruso sul suo profilo Instagram ha rivelato: “So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni.”

Per lei è stato molto difficile scoprire di essere stata adottata, ad oggi però è davvero felice di essersi ritrovata con la madre e il resto della sua famiglia.