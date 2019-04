Britney Spears rompe il silenzio sul ricovero “Non credete a ciò che leggete” – VIDEO

Britney Spears fa chiarezza sul suo ricovero, ecco cosa ha detto su Instagram

Si torna a parlare di Britney Spears, la cantante sta attraversano un periodo davvero delicato, a causa di un forte stress psicologico ed emotivo qualche settimana fa è stata ricoverata in un centro per la salute mentale.

Si è parlato molto sui social del suo ricovero, c’è chi ha addirittura pensato che la cantante sia stata ricoverata contro la sua volontà.

Poche ore fa la cantante pop ci ha tenuto a salutare i suoi fan e a tranquillizzarli. Sul suo profilo Instagram ha detto: “Volevo salutarvi, perché le cose che vengono dette sono semplicemente fuori controllo!”

E ancora: “Sto cercando di prendermi un momento per me stessa, ma tutto quello che sta succedendo mi sta rendendo più difficili le cose. Non credete a tutto ciò che leggete e sentite. Queste e-mail false sono state create da Sam Lutfi anni fa … Non le ho scritte io. Stava fingendo di essere me e comunicava con il mio team con un falso indirizzo email.”

La Spears ci ha tenuto a far sapere di essere molto forte, si sta impegnando tanto per stare meglio. La cantante ha ringraziato i fan per il loro affetto, ma adesso ha bisogno di un po’ di privacy per affrontare tutte le difficoltà che sta vivendo.