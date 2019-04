Caso Prati, Manuela Arcuri: “Non conosco il marito di Eliana Michelazzo, credo sia inventato”

A “Dagospia”, Manuela Arcuri smentisce di conoscere Simone Coppi, presunto marito di Eliana Michelazzo, agente di Pamela Prati.

Nuovo episodio della saga infinita che vede protagonista indiscussa Pamela Prati e le presunte nozze con Marco Caltagirone. Parliamo, anche questa volta, di matrimonio, ma non di quello della showgirl del Bagaglino, bensì dei fiori d’arancio di Eliana Michelazzo, agente di Pamela. Eliana, ex corteggiatrice a “Uomini e Donne” del tronista Federico Mastrostefano, nel 2009 avrebbe sposato tale Simone Coppi. L’annuncio è arrivato dalla diretta interessata, con tanto di foto con addosso l’abito da sposa, ma il presunto marito non è mai stato mostrato all’opinione pubblica.

Contattata da “Dagospia”, Manuela Arcuri, attuale concorrente di “Ballando con le stelle”, ha smentito di aver conosciuto Coppi, descritto come suo ex fidanzato:

“Io non so chi sia questo signore, non l’ho mai visto. Anni fa Pamela (Perricciolo, ndr), la socia di Eliana, mi parlava di lui perché voleva presentarmelo. Non solo, mi fece parlare al telefono con una persona ma sinceramente credo sia un personaggio completamente inventato”.

Rosa Perrotta: “Ho lasciato l’agenzia di Eliana Michelazzo”

Intanto, l’ex tronista e concorrente de “L’Isola dei Famosi” Rosa Perotta, che recentemente è stata ospite a “Live Non è La D’Urso” per parlare del matrimonio della Prati, ha annunciato di avere lasciato l’agenzia della Michelazzo:

“Ho preferito dissociarmi da tutto. Come vi dicevo sarei stata spettatrice come tutti voi dell’evoluzione di questa faccenda. E così è stato. Ho scoperto quello che avevate scoperto tutti voi al rientro della mia vacanza a Marsa Alam e mi è anche seccato passare quasi come “complice” a mia insaputa, dato che ne sapevo men che zero sulla vicenda. E quello che ho capito e visto al mio rientro non mi è piaciuto e non mi ha convinto. E sì, molto sinceramente, ho i miei dubbi”.

