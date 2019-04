Dimenticano le pinze nell’addome del paziente e la devono rioperare: shock in ospedale a Napoli 

Dimenticano le pinze nell’addome della paziente

Shock in ospedale a Napoli. Nell’ospedale di Loreto Mare i chirurghi hanno ‘dimenticato’ delle pinze all’interno dell’addome della paziente di 49 anni che era stata operata. La donna ha dovuto essere di nuovo operata a causa dell’errore della equipe che ha dimenticato nel suo stomaco una placca divaricatoria.

La donna non era stata sottoposta ad un parto cesareo, come sostenuto inizialmente, ma ad un’operazione per eliminare alcuni problemi connessi all’utero fibromatoso. Al termine dell’intervento però l’equipe di chirurghi ha lasciato all’interno della pancia della donna una placca.

L’operazione incriminata è avvenuta sabato 20 aprile 2019. La donna ha dovuto affrontare un altro intervento per eliminare la presenza della pinza dalla pancia, solo per miracolo non ci sono state delle complicazioni.

Sottoposta ad un’altra operazione

La donna sta abbastanza bene ma a poche ore di distanza si è dovuta sottoporre ad un altro intervento chirurgico per eliminare la pinza. I primi sintomi del fatto che qualcosa non andasse si erano desunti dai forti dolore all’addome lamentati dalla 49enne. Non è chiaro come la donna possa essere stata mandata a casa con delle pinze nello stomaco, perché già dopo l’intervento, quando i chirurghi hanno effettuato il conteggio dei ferri, si sarebbero accorti del fatto che ne mancava uno.

“Siamo soddisfatti dalla celerità con cui il commissario straordinario della Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva ha avviato un’inchiesta interna per evidenziare eventuali negligenze in relazione al caso della donna operata d’urgenza dopo che, in occasione di un intervento chirurgico presso l’ospedale Loreto Mare, l’equipe medica avrebbe dimenticato un ferro all’interno dell’addome” ha commentato il consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, intervenuto sul caso.

Il caso di malasanità ha scosso la politica locale e fa discutere. I militati del Nas hanno sequestrato la cartella clinica della donna.