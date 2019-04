Enorme squalo bianco paga cara l’ingordigia e muore soffocato da una tartaruga

Alcuni pescatori giapponesi si sono trovati dinnanzi ad una scena insolita: un enorme squalo bianco ucciso da una tartaruga, in che modo? Il guscio dell’anfibio si è incastrato nella gola del predatore facendolo soffocare.

Siamo abituati a pensare allo squalo bianco come il più temibile dei predatori marini. La pericolosità di questo animale è dovuta alla sua rapidità d’attacco, alle file di denti aguzzi capaci di sbriciolare le ossa umane ed alla ferocia con cui si abbatte sulle proprie prede. Ci sono volte, però, in cui la ferocia diventa controproducente, come dimostra quanto accaduto a largo del Giappone ad un esemplare di squalo bianco gigante.

Squalo bianco soffocato da una tartaruga

Il predatore, infatti, è stato trovato morto da alcuni pescatori giapponesi. Si suppone che l’enorme predatore sia morto per soffocamento: quando è stato trovato aveva una tartaruga incastrata tra le fauci. L’ipotesi più probabile è che lo squalo non sia riuscito a rompere il carapace della tartaruga e che nel tentativo di stritolarlo gli sia rimasto incastrato in bocca. Il pescatore che ha riferito in occidente la notizia ha spiegato che: “Il capitano che ha visto il possente squalo il giorno dopo l’accaduto ha detto che sembrava vicino alla morte e che non c’era modo di disincastrare il guscio della tartaruga gigante”