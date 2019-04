Grande Fratello 16 news: Alex Belli contro Mila Suarez: “Smettila di parlare di me”

Questa sera, al “Grande Fratello 16”, Alex Belli e Mila Suarez sono stati protagonisti di un acceso faccia a faccia.

Da quando è entrata nella Casa del “Grande Fratello 16”, Mila Suarez ha spesso parlato della sua storia d’amore naufragata con Alex Belli, attirandosi, tra l’altro, l’antipatia di Francesca De Andrè, amica dell’attore di “Centovetrine”. Questa sera, durante la diretta del “Grande Fratello 16”, Mila e Alex sono stati protagonisti di un accesso faccia a faccia, concluso con un abbraccio.

Alex ha accusato Mila di avere messo in piazza particolari intimi della loro relazione e l’ha, invitata, poi, a smettere di parlare di lui, per viversi l’esperienza del “Grande Fratello”:

“Le persone si mettono insieme per conoscersi. Non ti sei mai resa conto dei problemi che avevamo. Non sono venuta qua per litigare. Hai tirato fuori delle nostre cose private. Devi sapere che sei al Grande Fratello. Ogni parola ha un peso. Noi litigavamo dalla mattina alla sera. Sei morbosa. La mia famiglia ti aperto le porte di casa. Sei entrata qui per infangarmi. Sono venuto per dirti che possiamo chiudere questa storia senza infangarci. Vivi una realtà parallela. Fatti un esame di coscienza”.

Mila Suarez ad Alex Belli: “Mi hai tradito”

Mila, dal canto suo, è tornata a parlare del presunto tradimento di Alex ai suoi danni:

“Ho sofferto davvero tanto. Tu mi hai tradito, mi hai buttata una camera di albergo mentre stavi fuori a divertirti con un’altra donna. Mi hai lasciata senza donna. Mi hai venire la nausea”.

Il faccia a faccia è terminato con un abbraccio tra i due. Dopo l’incontro chiarificatore, Mila riuscirà a viversi l’esperienza del “Grande Fratello” in serenità?

Maria Rita Gagliardi