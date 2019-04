Grande Fratello 16 news: Ivana Icardi contro Wanda Nara: “Ha paura di me”

Ivana Icardi, durante la diretta di questa sera del “Grande Fratello 16”, è venuta a conoscenza del post di diffida scritto sui social da Wanda Nara.

Nella puntata di questa sera del “Grande Fratello 16”, Ivana Icardi è venuta a conoscenza del post pubblicato dalla cognata Wanda Nara, nel quale la diffida formalmente a parlare di lei (ve ne abbiamo parlato qui). Queste le parole della sorella del calciatore dell’Inter, Mauro:

“Questa si chiama paura. Se questa signora non avesse fatto nulla a me e la mia famiglia, non avrei detto nulla. E continua a parlare. Lei lo fa apposta. Mi ha denunciato prima di entrare qua. Vuole farmi uscire male. Lei può fare solo cattiverie. Non ho bisogno di continuare a parlare di questa persona. Ha paura”.

Ivana Icardi: “Wanda Nara è una bugiarda”

L’avvocato di Ivana ha, però, precisato che, almeno per ora, nessun provvedimento legale è stato recapitato alla propria assistita. La Icardi, dal canto suo, ha tacciato la Nara di falsità:

“Non sa cosa dire per pulirsi la faccia. Io ringrazio mio fratello ogni volta che mi ha fatto una sorpresa come la macchina. Cosa mi serve raccontare bugie? Lei ha inventato tantissime cose per diventare famosa. E lei si permette di parlare di me?”.

Maria Rita Gagliardi