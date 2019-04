Incidente stradale mortale sulla A23: due morti e due feriti in uno scontro tra due tir, un’auto e un camper

Micidiale schianto, stamane, sulla A23. Quattro mezzi (due tir, un’auto e un camper sono rimasti coinvolti nel sinistro. Ci sono due morti e due feriti

Due tir, una vettura e un camper sono rimasti coinvolti in uno spaventoso incidente stradale avvenuto questa mattina, intorno alle ore 11:30, tra lo svincolo di Udine sud (A23) e il bivio A23/A4. Il drammatico incidente è costato la vita a due persone mentre altre due sono rimaste ferite.

Incidente stradale mortale sulla A23, un incidente tra due mezzi ha provocato un tamponamento a catena

Il terribile incidente stradale che oggi è avvenuto in Friuli-Venezia Giulia, sulla Autostrada A23, ha coinvolto quattro mezzi e ha provocato due morti. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dei fatti, una macchina è rimasta coinvolta in un incidente con un tir, che l’ha schiacciata. Questo primo tamponamento avrebbe scatenato un tamponamento a catena nel quale sono rimasti invischiati un altro tir e un camper. Il camper è rimasto completamente distrutto per la violenza dell’impatto. Quattro le persone che, tra automobile e camper, sono rimaste seriamente danneggiate nel sinistro: per due di loro, due donne, non c’è stato nulla da fare. I feriti sono due uomini

Incidente stradale mortale sulla A23, chiuso per ore lo svincolo per Palmanova

Le vittime sono una donna austriaca che viaggiava sul camper e una donna di Modena che viaggiava sulla macchina. I due mezzi, camper e auto, sarebbero rimasti quindi schiacciati tra due tir. La dinamica sarà vagliata al meglio nelle prossime ore. L’autista del camper è stato ricoverato all’Ospedale Cattinara di Trieste: le sue condizioni sono gravissime. Ricoverato a Udine l’autista di uno dei due tir. Sul posto del tamponamento sono giunti i Vigili del Fuoco, gli ausiliari di Autovie Venete, due pattuglie della Polizia Stradale e il 118. L’entrata, con direzione Palmanova, della A23 a Udine Sud è stata chiusa per delle ore per consentire ai soccorritori di intervenire, alla Polizia di svolgere tutti i rilievi necessari e di sgomberare poi la carreggiata portando via i mezzi incidentati.

(Fonte: Today.it e UdineToday.it)

Maria Mento