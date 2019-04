Laura Ravetto e il fuorionda a Mattino Cinque: “Quel figlio di pu***na di Macron”. Su Twitter una parziale rettifica

Dopo il fuorionda mandato in onda da Striscia la notizia, in cui Laura Ravetto di Forza Italia – a microfoni aperti, durante un’ospitata a Mattino Cinque – dapprima dà ragione a Nicola Frationa de La Sinistra circa la critica al Governo italiano sulla gestione dei soccorsi dei migranti in mare e poi si scaglia contro il presidente francese parlando di lui come “Quel figlio di pu***na di Macron”, quest’oggi è arrivata una parziale rettifica.

La parlamentare di Forza Italia è tornata sull’accaduto quest’oggi con un cinguettio su Twitter:

Scuse alla mamma di Macron (ma rimane che disprezzo il suo modo di far politica, il suo voler chiudere le frontiere per rendere l’Italia un paese imbuto e la sua ipocrisia finto europeista) @fattoquotidiano @Striscia pic.twitter.com/SI3O6oWPqG — Laura Ravetto (@lauraravetto) April 24, 2019

Insomma, la critica di fondo rimane valida – anche se la Ravetto ha preferito ritrattare i termini in cui è stata posta.