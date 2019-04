Lentigione, ESCLUSIVO ds Bia: “La salvezza obiettivo primario, molto orgoglioso della nostra piccola realtà a questi livelli”

Abbiamo intervistato Giovanni Bia, direttore sportivo del Lentigione

Nel gruppo D di questa edizione del campionato di Serie D è la Pergolettese a comandare al primo posto sulle inseguitrici. Il Lentigione invece si trova momentaneamente al nono posto con 39 punti; per l’occasione abbiamo intervistato il direttore sportivo del club Giovanni Bia, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così commentato il percorso fin qui svolto dalla squadra reggiana:

Il ds Giovanni Bia del Lentigione sulla Serie D

“L’obiettivo ad inizio stagione era una salvezza tranquilla, non lo siamo ancora matematicamente ma sono orgoglioso del lavoro svolto dall’allenatore e dai ragazzi. Questo è stato un girone molto equilibrato, dove erano presenti due big come Modena e soprattutto l’Audace Reggio. La nostra rosa è stata profondamente rinnovata e si è trattato di un anno di transizione, già mantenere la categoria è stato un successo per una piccolissima realtà come il Lentigione che è un piccolo paese della provincia reggiana. Vogliamo costruire negli anni qualcosa di concreto, grazie soprattutto al lavoro del nostro presidente”.

Simone Ciloni