Meghan e Harry sempre più celebrità da “social media”. La Famiglia Reale è preoccupata: “Devono fare attenzione”

La fama del principe Harry e di sua moglie Meghan Markle potrebbe rappresentare un problema per la Famiglia Reale.

E’ quanto afferma una storica, Anna Whitelock, che sottolinea come la coppia reale sia famosissima in tutto il mondo, esattamente come la principessa Diana, che era diventata “troppo grande” per la Royal Family.

“Harry e Meghan sono in questa situazione in cui riescono a dare vigore al marchio reale perchè generano un notevole interesse, ma al tempo stesso potrebbe rappresentare un problema per la monarchia in termini di futuro”, ha spiegato la storica.

Ha poi aggiunto che la coppia si sta “coltivando come coppia da social media“, come riportato dal Daily Star Online.

“Meghan e Harry devono fare attenzione”

Dopo aver lanciato il proprio profilo Instagram solo alcune settimane fa, la coppia ha battuto il Guinness World Records raggiungendo oltre un milione di follower in meno di sei ore.

“Penso che debbano fare molta attenzione, stanno procedendo su un percorso un pò borderline, tra la famiglia reale e la celebrità”, ha poi aggiunto la Whitelock.

“Potrebbero deviare troppo dal marchio reale e diventare celebrità a pieno titolo. Il problema è che se sei un reale puoi generare molto, molto interesse e molto appeal – conclude la storica – ma alla fine tutto deve essere funzionale alla Famiglia e alla monarchia”.