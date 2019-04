Muore a 37 anni Eleonora Rioda: la wedding planner della star trovata morta nel suo appartamento

Eleonora Rioda, conosciuta per essere la wedding planner delle star, è stata trovata priva di vita nel suo appartamento di Venezia, aveva solamente 37 anni.

Conosciuta nell’ambito dell’organizzazione di eventi e matrimoni per aver organizzato le feste nuziali di star del calibro di Denzel Washington, Tom Cruise, Robert De Niro, Will Smith e tanti altri, Eleonora Rioda aveva ottenuto una notorietà social solo dopo aver organizzato le nozze di Alvaro Morata e Alice Campiello. Impegnatissima con i lavori per la Biennale di Venezia, ultimamente la party planner aveva mostrato alcuni problemi di salute e per le festività di Pasqua aveva deciso di rimanere in casa.

Solo successivamente si è scoperto che quella improvvisa voglia di solitudine era dovuta ad un intento estremo: proprio la domenica di Pasqua Eleonora ha deciso di farla finita, lasciando un biglietto ai genitori in cui spiegava le motivazioni del suo gesto. Trovata esanime all’interno del suo appartamento, a nulla è servito l’intervento degli operatori sanitari, i quali, dopo svariati tentativi di rianimazione, hanno dovuto dichiararne il decesso.

Eleonora Rioda, un’imprenditrice nata dal duro lavoro

Chi conosceva Eleonora sapeva che aveva cominciato a lavorare dal basso, come tour operator di ‘Abercrombie&Kent‘, quindi si era trasferita in Olanda per diventare account manager per ‘Dmc’. A farla tornare in Italia, l’amore per la sua terra e per Venezia. Nella città lagunare era tornata senza lavoro ed aveva ricominciato come guida turistica.

Ben presto, però, ha intrecciato le relazioni ed ottenuto i fondi necessari ad aprire e far fruttare la sua agenzia: ‘Venice First’. Grazie agli accordi stretti con alcuni hotel di lusso, Eleonora ha cominciato ad organizzare eventi e matrimoni per le star. Il suo gusto per la scelta di location e abbinamenti e la cura per i dettagli sono stati gli elementi che le hanno permesso di diventare richiestissima in Italia e all’estero.