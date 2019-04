Oroscopo Paolo Fox di oggi 24 Aprile 2019: il Capricorno è teso nei rapporti con gli altri, i Pesci vogliono novità

Mercoledì 24 Aprile 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Questa parte centrale di settimana è un po’ faticosa rispetto ai primi due giorni, forse perché c’è un evento in arrivo, forse perché finalmente è richiesta la tua presenza, la tua energia in un progetto che si gioca proprio in questi giorni oppure proprio in questo periodo tu devi dare delle risposte e allora sei un pochino più elettrico. Evidentemente entro metà Maggio devi fare delle scelte che riguardano anche il tuo lavoro. Puoi tornare sulla cresta dell’onda o quantomeno farti notare di più. Facile innamorarsi dall’oggi al domani. Ti piacciono le relazioni dove non c’è nulla di scontato: poi, però, non devi lamentarti se sei sempre un po’ sotto pressione;

Toro. Il Toro ha giornate più interessanti in una settimana che inizia a funzionare non solo perché il Sole è in passaggio nel segno ma anche perché sarà in contatto con Urano, in ottimo aspetto a Saturno. Quindi è un periodo di ricostruzione. Qualcuno mi dirà “Ma io stavo meglio prima”. Sì, è vero, questo Urano può togliere delle certezze però è anche vero che bisogna studiare un nuovo stile di vita, un nuovo rapporto con gli altri, anche perché alcuni riferimenti sono mancati di recente o per destino o perché sei stato tu a fare delle scelte drastiche dall’anno scorso: vendite, acquisti, cambiamenti. La cosa buona del periodo è la convinzione che sei diventato nuovo dentro e fuori, o quantomeno che adesso non puoi più fare a meno di gestire la tua vita in maniera diversa da prima;

Gemelli. I Gemelli sono alla ricerca di una certa serenità, anche perché le giornate di lunedì e martedì non è che siano state super. Ma è già dagli inizi dell’anno che tanti Gemelli stanno cercando di mettere a posto contenziosi e conti rimasti in sospeso, in particolare coloro che hanno un problema legale, finanziario, contrattuale. Nonostante i grandi problemi della tua vita siano sempre lì ad attenderti, tu hai una grande forza, un buon ottimismo, e adesso può arrivarti un buon aiuto anche dall’amore. Io chiedo a tutti quelli che sono soli ma, soprattutto, a coloro che hanno vissuto un inizio di Aprile pesante, di aprire le porte al destino da questo punto di vista;

Cancro. Il Cancro vive delle giornate un pochino pesanti. Io credo che qualcuno addirittura vorrebbe non andare a lavorare, potrebbe pensare che in questi giorni sia inutile fare tanto oppure sei tu che ti metti un pochino da parte. Può capitare. I Cancro sappiamo che sono delle persone molto sensibili, quindi così come in certi momenti sono pronti a scalare le montagne, in altre giornate non è così, vorrebbero addirittura starsene da una parte. C’è da dire che in queste situazioni un po’ strane l’amore paga pegno, quindi prudenza nei rapporti con gli altri.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Di solito le persone del tuo segno sono spesso criticate. Perché? Perché amano primeggiare. E com’è che si fanno un po’ notare? Anche mettendosi contro la morale comune, contro l’idea degli altri. Da questo punto di vista, assorbi qualche idea che arriva dall’Acquario, segno che è opposto a te. Insomma, anche se sollevi polemiche, anche se sei contro tutti, alla fine ti senti forte perché puoi vincere una sfida, anzi ti metti in una sorta di competizione che stimola a fare. Quante volte ti sei trovato a dire una cosa contro il parere degli altri? Ora devi cercare di seguirlo un po’ il parere degli altri, o quantomeno di riscuotere qualche simpatia in più perché in questi giorni rutto quello che fai può avere un buon risultato: il risultato di un esame, di una prova, il risultato di un incontro. Tutto è più favorevole;

Vergine. Le storie che hanno retto alla pressione dei primi 15 giorni di Aprile sono salve. Naturalmente, ora stai cercando un po’ di tranquillità, di solidarietà, di complicità da parte del partner. Dovrei fare un distinguo perché gli uomini del segno della Vergine sono molto presi dal lavoro, le donne della Vergine sono molto prese dal sentimento, e questo non per la caratteristica che distingue un può l’uomo dalla donna ma proprio per natura. La Vergine è comunque iperattiva mentalmente e di solito l’uomo destina molto del suo tempo al lavoro, addirittura ci sono Vergine che detestano quasi andare in vacanza (sono pochi, per fortuna), mentre la donna costruisce qualcosa di più per quanto riguarda proprio la famiglia. Poi ottiene buoni risultati nel lavoro però è sempre molto importante avere le spalle coperte, essere amata. C’è un grande traguardo o un miglioramento proprio in questi giorni. Una soluzione può arrivare entro Settembre: comunque, le risposte che non sono arrivate entro gli inizi di Aprile adesso possono giungere;

Bilancia. La Bilancia vive delle giornate in cui bisognerà mettere i puntini sulle i. In questa fase centrale della settimana pare che nulla vada bene. La realtà è che sei tu un po’ troppo rigoroso. Se una cosa va avanti, se un progetto va avanti è merito tuo. Quanti sono pronti a riconoscere questo tuo merito? E soprattutto quanti pensano davvero che tu sia una persona valida? Stai facendo tanto e attorno a te non c’è la stessa attenzione, quindi ci sono tanti Bilancia che adesso lavorano tra mille complicazioni che non creano in prima persona. Prudenza con i capi che possono crearti problemi. Riconferme in arrivo. Problemi sempre con piccoli fastidi fisici da curare;

Scorpione. Lo Scorpione è più interessato all’amore. Questa Luna favorevole aiuta a fare buoni incontri. Non bisogna essere né troppo fatalisti né troppo critici. Trova una via di mezzo. Io credo che sia importante adesso valutare una questione di lavoro dove sei costretto a fare delle cose che hai già fatto ed è per questo che vorresti cambiare.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario cerca di essere rapido quando vuole concludere una cosa. Peccato che gli altri non siano rapidi allo stesso modo, quindi c’è chi dagli inizi di quest’anno è in attesa di una risposta; altri semplicemente dagli inizi di Aprile, ma in questi giorni qualcosa si sblocca. Tra l’altro già dal 17, e ancora di più dal 20, dovresti già avere ottenuto qualcosa, quindi oggi è 24: già si muovono delle situazioni. Chi è solo può darsi da fare. Attenzione però a non vivere due storie contemporaneamente;

Capricorno. Il Capricorno, nonostante la Luna si trovi nel segno, nelle prossime due giornate è un po’ sotto tensione. Non è tanto la Luna a creare fastidi quanto i rapporti con gli altri. Ieri ho concluso dicendo che i Capricorno stanno cercando di mettere in ordine tante cose e dove non riusciranno personalmente a riorganizzare potrebbero anche delegare qualcuno, persino un avvocato, ecco, un notaio. Conti e accordi da rivedere. Da un punto di vista sentimentale periodo un po’ strano perché si paga lo scotto di vivere spesso sull’onda delle emozioni legate all’attimo fuggente. Inoltre qualcuno ha discusso con una persona di recente. I rapporti più complicati con Bilancia e Ariete;

Acquario. L’Acquario deve essere un po’ meno caustico e un pochino più concreto perché le polemiche sono giuste, probabilmente hai ragione a lamentarti di tante cose, ma non hai l’attenzione di tutti addosso e addirittura in questo periodo potresti sentirti un po’ più solo. Proprio l’Acquario che di solito è il segno delle amicizie, dei buoni rapporti, sente che ci sarebbe bisogno di una conferma in più. Hai bisogno di confidenze, di un amore costruttivo;

Pesci. Giornata di recupero per quelli che lunedì e martedì hanno avuto difficoltà, per quelli che si sono scontrati con gli altri. Poi, via via che ci avviciniamo al fine settimana l’oroscopo diventa più costruttivo. Chi da poco ha vissuto un trasferimento, un cambiamento forse è ancora un po’ sbigottito, ecco, si deve adattare. Gennaio e Febbraio sono stati mesi più pesanti ma adesso va meglio. Attenzione se hai due storie da definire o qualcosa di poco chiaro in amore. Non è facile mantenere tutto sotto controllo e le “solite” bugie che dici per toglierti dall’impaccio adesso non funzionano più. Hai voglia di fare cose nuove. Nel lavoro si discuterà di progetti nuovi e probabilmente cambierai gruppo, ruolo o dovrai modificare tante cose entro metà Maggio.

Maria Mento