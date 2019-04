Picerno, ESCLUSIVO dg Mitro: “Super squadra, emozione unica la promozione in Lega Pro”

Abbiamo intervistato il direttore generale del Picerno Enzo Mitro

E’ una delle realtà più belle del calcio italiano: ci riferiamo al Picerno Calcio, campione del proprio girone (H) di Serie D che ha conquistato così una storica promozione in Lega Pro con 78 punti in 32 giornate.

A questo proposito abbiamo contattato in ESCLUSIVA Enzo Mitro, direttore generale del Picerno che ha analizzato il cammino fatto questa stagione…

Il dg del Picerno Enzo Mitro sulla promozione in Lega Pro

“Abbiamo una delle squadre più giovani di tutto il torneo, il prossimo scontro con l’Audace Cerignola sarà comunque importante per continuare la striscia consecutiva di 25 risultati utili. L’allenatore Giacomarro ha fatto un ottimo lavoro, giostrando al meglio gli uomini della rosa. Proseguiremo a lavorare con umiltà e finire nel migliore dei modi questo campionato. La promozione in Lega Pro? Straordinario risultato e merito congiunto del tecnico, giocatori e della dirigenza. Quali saranno gli obiettivi l’anno prossimo? Vogliamo certamente restare in Lega Pro, l’abbiamo conquistata e lotteremo duramente per non retrocedere”.

Simone Ciloni