Pontedera, ESCLUSIVO mister Maraia: “Grande lavoro della squadra, sarà dura con l’Alessandria. Complimenti al giovane Serena”

Intervista a Ivan Maraia, tecnico del Pontedera

Il Pontedera occupa la decima posizione del campionato di Lega Pro (girone A), ultimo posto valido per i playoff. A questo proposito abbiamo contattato l’allenatore dei toscani Ivan Maraia, che in ESCLUSIVA ha così commentato il percorso fatto dai suoi in vista del match di sabato contro l’Alessandria.

Ecco quanto detto da Maraia:

Ivan Maraia del Pontedera ci parla del campionato di Lega Pro

“Sono molto soddisfatto perché il Pontedera ha raggiunto la salvezza con largo anticipo, tenteremo di lottare per i playoff ma è stato già fatto comunque un grande lavoro. Sarà un bellissimo match con l’Alessandria, un’altra squadra che ha elementi di valore e dovremo dare tutto per ottenere i 3 punti. Sono tanti i giovani della nostra rosa, abbiamo un bel mix ma se devo fare un nome voglio fare i complimenti a Serena, un centrocampista classe 1999 che ha impressionato tutti e attirato l’attenzione su di sé per il modo in cui si è subito integrato in una squadra fatta di grandi uomini”.

Simone Ciloni