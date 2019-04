Santarcangelo, ESCLUSIVO mister Galloppa: “Voglio i 3 punti con la Recanatese, non stiamo bene ma crediamo nella salvezza”

L’allenatore Daniele Galloppa ha analizzato la situazione del Santarcangelo

Il Santarcangelo non sta vivendo un buon momento, visto che si ritrova al penultimo posto in classifica del gruppo F del campionato di Serie D.

A fare il punto sul club romagnolo ci ha pensato Daniele Galloppa, ex calciatore di numerose di piazze di Serie A (e non solo) e allenatore del Santarcangelo, che in ESCLUSIVA ha dato un commento sulla situazione della squadra.

Ecco quanto detto da Galloppa:

Mister Galloppa sul campionato del Santarcangelo

“Il prossimo match con la Recanatese sarà fondamentale per il nostro cammino, partita difficile ma non possiamo mollare vista la situazione complicata. Questo è stato un campionato di grande sofferenza anche per le diverse difficoltà societarie che ci sono state in questi mesi. La rosa è giovane e la spensieratezza è stata la nostra grande forza, anche se in campo abbiamo peccato più di una volta di ingenuità e poca attenzione ai dettagli. Per quanto riguarda il mio futuro io ringrazio il club per l’opportunità che mi è stata data, sto bene qui e spero proprio di salvare la squadra dalla retrocessione. Ciò che succederà nei prossimi mesi però non posso deciderlo solo io, tireremo le somme a fine campionato”.

Simone Ciloni