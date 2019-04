Savoia, ESCLUSIVO mister Campilongo: “Enormi sacrifici dei ragazzi, crediamo vivamente nei playoff”

Intervista all’allenatore Salvatore Campilongo del Savoia Calcio

Il campionato di Serie D sta regalando grandi emozioni alle numerose squadre che compongono i vari gironi. Nel gruppo H in particolare oggi abbiamo colto l’occasione per intervistare Salvatore Campilongo, allenatore del Savoia Calcio (attualmente sesto in classifica). In ESCLUSIVA l’ex giocatore di Lazio, Empoli e Palermo (giusto per citarne alcune) ha così analizzato la situazione dei suoi in vista del finale di campionato:

Mister Campilongo sul campionato del Savoia in Serie D

“Abbiamo ottenuto 53 punti finora e siamo al sesto posto, anche se a pari punti con l’Andria quinto. Tirando le somme abbiamo fatto un campionato a dir poco straordinario, visto che l’obiettivo playoff è possibile ma dobbiamo vincere assolutamente le prossime due partite. Abbiamo il dovere di credere nei playoff e giocarci il tutto per tutto. Il punto di forza del Savoia? I ragazzi hanno fatto enormi sacrifici, non ci alleniamo da mesi nel nostro campo di Torre Annunziata e non abbiamo un posto tutto nostro, allenandoci solo la mattina. Questo è un gruppo di ragazzi straordinari, che però specialmente nel girone d’andata ha staccato la spina e prodotto risultati altalenanti. Il mio futuro? Con la società si è parlato di un progetto a lunga durata, presto parlare ora di cosa succederà ma Torre Annunziata merita un club di livello come il Savoia che possa raggiungere obiettivi concreti e importanti”.

Simone Ciloni