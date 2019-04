Cosa guardare stasera? La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 25 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 25 aprile 2019.

Cosa guardare, in questa serata di festa, in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata di giovedì 25 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita di Coppa Italia, Atalanta-Fiorentina. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Il fidanzato di mia sorella”: Richard Haig è un brillante professore inglese che insegna poesia romantica al Trinity College di Cambridge e ha una passione sfrenata per le belle donne, come suo padre Gordon. Richard ha una relazione con la 25enne Kate, una studentessa americana che ha frequentato il suo corso, e sta per diventare padre. Poco prima di ricevere la notizia, però, l’affascinante professore si imbatte casualmente in Olivia, esuberante ed eccentrica scrittrice di romanzi, che gli fa perdere la testa. Ben presto, pero’, Richard scopre che Olivia, l’unica donna capace di tenergli testa e di fargli rivalutare la sua vita da don Giovanni, e’ la sorella di Kate, la madre di suo figlio. A seguire, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata del programma, condotto da Raffaella Carrà, “A raccontare comincia tu”. Questa sera, Raffaella intervisterà, in esclusiva, Maria De Filippi. Subito dopo, “Ossigeno” con Manuel Agnelli.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Exodus-Dei e Re”: il l coraggio e l’audacia di un uomo capace di sfidare la potenza di un impero: il leader ribelle Mosè, colui che guidò 600.000 schiavi contro il faraone egiziano Ramses. Questa e’ la storia del monumentale viaggio di fuga degli Ebrei dall’Egitto e del terribile ciclo di piaghe mortali che flagellò il Paese come narrato nel libro dell’Esodo. In seconda serata, un altro film: “Belfagor-Il fantasma del Louvre”.

Su Canale 5 va in onda il film “Un amore così grande“: dopo la morte della madre, Vladimir parte dalla Russia alla volta dell’ Italia, alla ricerca del padre che non ha mai conosciuto. Quest’ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San Pietroburgo quando lui aveva pochissimi anni. Giunto a Verona, Vladimir conosce Veronica, la figlia benestante di un industriale. Tra i due ragazzi nasce il grande amore. Un amore pieno di ostacoli e di insidie, una fra queste la nonna di Veronica che tenta di ostacolare i due con ogni mezzo. A Verona, Vladimir incontra anche i ragazzi de “Il Volo” ed il loro manager. Sara’ proprio lui a convincere Ignazio, Piero e Gianluca che Vladimir e’ un vero talento della Lirica. Subito dopo, una nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 va in onda l’intrattenimento comico di “Colorado”, condotto da Belen Rodriguez e Paolo Ruffini, seguito dal film “Ghost Movie”.

Su La 7 va in onda l’approfondimento politico di “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Hotel Transylvania”: Dracula e’ il proprietario e gestore dell’Hotel Transylvania, un resort a cinque stelle destinato ai mostri di tutto il mondo. Per il 118° compleanno della figlia Mavis, Dracula decide di organizzare una festa e invita tra gli altri gli amici Frankenstein con la moglie Eunice, la Mummia Murray, l’Uomo invisibile Griffin e una famiglia di lupi mannari composta da Wayne, Wanda e i loro figli. Mai avrebbe immaginato che a chiedere ospitalità nel suo albergo arrivasse anche Jonathan, un giovane umano che sfortunatamente si prende una cotta per Mavis.

Maria Rita Gagliardi