Ecco a voi il gatto più pericoloso del mondo: la polizia ha già raccolto 30 denunce contro di lui

Il gatto più pericoloso del mondo si chiama Miska: la polizia di King County ha già ricevuto 30 denunce a suo carico.

Siamo abituati a considerare i gatti come animali domestici affettuosi e di compagnia, ma non tutti apprezzano la loro compagnia e ci sono casi in cui l’atteggiamento indipendente e sprezzante di questi felini possa indurre qualcuno a sporgere denuncia ai proprietari dell’animale da compagnia. Difficile, infatti, insegnare ad un gatto a non oltrepassare i confini architettonici e legali di una proprietà, così come impedirgli di seguire la propria natura di cacciatori.

Ciò nonostante è difficile sentire di qualcuno che è talmente tanto indispettito dal comportamento di un gatto da presentare una denuncia alla polizia contro il felino. Eppure in America simili denunce non sono una novità e c’è addirittura un gatto che è riuscito a collezionarne 30, si chiama Miska ed ha 10 anni. Del caso del gatto malvivente si sono occupati ben 4 giudici e per un periodo di tempo è stata addirittura comminato un periodo di detenzione in una prigione per gatti.

La causa dei padroni di Miska contro il vicino ossessionato dal gatto

Dopo aver ricevuto la trentesima denuncia da parte del vicino, i padroni di Miska hanno deciso di intentare causa contro di lui, sostenendo che l’uomo ha sviluppato una vera e propria ossessione per il micio e che le denunce si riferiscono a “crimini” trascurabili o a semplice violazione della proprietà dell’uomo. L’avvocato assunto per la causa ha dichiarato all’emittente ‘Fox6’ che trova assurdo che: “L’amministrazione ha permesso che venissero sprecati grossi quantitativi di contributi dei cittadini per questo, assegnando 4 pubblici ministeri per questo caso”.