Kenia Fernandes, ESCLUSIVA alla ballerina brasiliana di ‘Avanti un Altro’

Intervista alla bellissima ballerina paulista Kenia Fernandes

La abbiamo ammirata per il suo fisico statuario e il sorriso ammagliante; stiamo parlando di Kenia Fernandes, ballerina brasiliana del quiz game di Canale 5 ‘Avanti un Altro’, terminato dallo scorso sabato. In ESCLUSIVA ha risposto alle nostre domande.

Ciao Kenia, raccontaci qualcosa di te che i nostri lettori sicuramente non sanno…

A dire la verità, poche persone sanno chi é veramente Kenia!

Sono una ragazza molto solare e positiva, non solo per la mia nazionalità, ma perche le esperienze della vita mi hanno insegnato che non abbiamo troppo tempo per piangerci addosso! Si cade, ci si rialza, si sbatte la polvere e si va avanti! Sono cresciuta in una famiglia molto umile nella periferia di San Paolo, ho iniziato a lavorare a 13 anni e non avrei mai immaginato di arrivare dove sono arrivata! Sono felice delle cose che ho vissuto, nel bene e nel male, perche mi hanno portato ad essere quella che sono.

Sappiamo che sei una grande amante dell’atletica leggera: raccontaci qualcosa di più a questo proposito…

Sono una sportiva nata! Adoro lo sport! A scuola partecipavo a tutte le selezioni per i tornei scolastici, così ho conosciuto l’atletica e mi sono appassionata. Dopo aver vinto una borsa di studio sportiva a soli 14 anni, ho iniziato ad allenarmi seriamente ma sono stata costretta a lasciare tutto per un infortunio molto grave (frattura di una vertebra lombare). Ma quando ami qualcosa non riesci a fare di meno e a distanza di 10 anni all’università (già adulta) ho ripreso con l’atletica! Sono stata nel gruppo sportivo universitario e mi sono regalata delle piccole (grandi) soddisfazioni, tra cui una medaglia nei campionati nazionali universitari. Indimenticabile. Sono un’istruttrice federale e fino allo scorso settembre insegnavo atletica ai bambini in una scuola della Fidal a Roma; amo l’atletica e sarà sempre nel mio cuore!

Da quanto tempo lavori anche come modella e come è iniziata la tua partecipazione come personaggio del salottino di ‘Avanti un Altro’?

Da sempre, nel senso che i primi ricordi della mia vita sono esattamente quelli delle sfilate e provini. Più o meno dai miei 5 anni é iniziato tutto. Mamma racconta che già a 3 anni cantavo, ballavo, mettevo le sue scarpe e sfilavo a casa e costringevo tutti a guardarmi (questo non lo ricordo però!). ‘Avanti un Altro’ é stata una delle sorprese più belle che mi sia mai capitata! Sono stata trovata casualmente da Angela Di Colapietro che mi ha proposto a ‘SdL’ per un altro programma. Dopo qualche anno sempre la ‘SdL’ mi fece fare un provino per questo personaggio del salottino, il quale mi fa molto piacere di poter rappresentare!

Che effetto ti fa essere uno dei personaggi femminili maggiormente apprezzato sui social network?

Essere apprezzati credo sia una cosa molto bella e gratificante, vuol dire che riesci a trasmettere delle peculiarità che arrivano alla gente e non è una cosa da poco. Per questo sono molto contenta.

Puoi anticiparci qualcosa sui tuoi prossimi progetti professionali?

Ci sono diversi progetti e proposte, ma ce n’è una che mi sta particolarmente a cuore. Presto ci sarà il lancio di un mio contenuto molto interessante per aiutare le persone che hanno avuto alcuni problemi che ho avuto in passato, spingendole ad arrivare dove vogliono. E’ un importante progetto, spero di poter condividerlo con voi perché può aiutare concretamente tante persone!

Simone Ciloni