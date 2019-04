Messaggio Medjugorje 25 aprile 2019: grande attesa per il messaggio riportato dalla veggente Mirjana

Messaggio della Madonna del 25 aprile 2019 a Medjugorje

Messaggio della Madonna del 25 marzo 2019 a Medjugorje

Cari figli! Questo è tempo di grazia. Come la natura si rinnova a vita nuova anche voi siete invitati alla conversione. Decidetevi per Dio. Figlioli, voi siete vuoti e non avete gioia perché non avete Dio. Perciò pregate affinché la preghiera sia per voi vita. Nella natura cercate Dio che vi ha creati perché la natura parla e lotta per la vita e non per la morte. Le guerre regnano nei cuori e nei popoli perché non avete pace e non vedete, figlioli, nel vostro prossimo il fratello. Perciò ritornate a Dio ed alla preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

