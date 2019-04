Milan-Lazio 0-1, ESCLUSIVO Sarzanini (Dimensione Suono Roma): “Vittoria che dà morale alla squadra anche per la rincorsa in Champions”

Analisi del giornalista e opinionista sportivo Enrico Sarzanini dopo Milan-Lazio

La Lazio è ufficialmente la prima finalista di questa edizione della Coppa Italia; la banda di Inzaghi infatti ha sconfitto 1-0 a San Siro il Milan di Gattuso, grazie al gol di Correa al 58’. Brutta prestazione dei rossoneri che escono così di fatto dal torneo, ‘grazie’ anche ad alcune scelte tattiche dell’allenatore rossonero abbastanza discutibili.

A questo proposito abbiamo contattato il giornalista e opinionista sportivo Enrico Sarzanini, molto vicino all’ambiente biancoceleste che in ESCLUSIVA ha così parlato del momento della Lazio:

Sarzanini dopo Milan-Lazio e la qualificazione in finale di Coppa Italia

“Aver raggiunto la finale di Coppa Italia è ovviamente un gran traguardo, era uno degli obiettivi stagionali. Oltretutto permette alla Lazio di guardare al futuro con maggiore fiducia dopo la brutta sconfitta inattesa contro il Chievo, che di certo non condanna la banda di Inzaghi ma crea grossi problemi per la rincorsa alla qualificazione in Champions League. Una vittoria importantissima quella di ieri sera che può davvero motivare la Lazio in vista di questo finale di stagione, visto che anche il Milan nonostante il quarto posto non vive un buon momento ed è reduce dal pareggio di Parma in campionato. Sarà un finale stimolante, chiaro che vincere la Coppa Italia chiuderebbe la stagione nel migliore dei modi”.

Simone Ciloni