Morta a 40 anni Jacqui Saburido: era diventata il simbolo contro la guida in stato di ebbrezza 

Morta Jacqueline Saburido

È morta a 40 anni Jacqui Saburido, una donna venezuelana che era diventata tristemente famosa per aver subito un grave incidente negli Stati Uniti. La donna quando aveva solamente 20 anni era stata investita in pieno dall’auto di un 18enne completamente ubriaco.

La giovane venne gravemente ferita e subì ustioni sul 60% del suo corpo e soprattutto sulla faccia, che venne completamente sfigurata. Jacqueline Saburido subì il terribile incidente nel 1999 mentre stava tornando da una festa di compleanno ad Austin, in Texas. L’auto del ragazzo ubriaco finì contro la loro: due dei suoi amici morirono sul colpo. La giovane venne ferita nell’incendio che ne scaturì.

Il volto della campagna sociale

Il 18enne che aveva causato l’incidente era ubriaco: condannato a 7 anni di carcere è uscito nel 2008. La vita di Jacqui invece è stata rovinata per sempre, ed alla fine la donna si è spenta per un cancro in Guatemala, dopo una lunga battaglia contro la malattia. La ragazza da giovane si era sottoposta a 100 interventi spendendo circa 5 milioni di dollari per ricostruire parte del volto e delle mani. Al momento dello schianto non aveva l’assicurazione medica perché si trovava negli USA solo per una pausa dallo studio.

Jacqui perse completamente il volto nell’incidente, del tutto ustionato dalle fiamme. Non si diede per vinta e decise di andare a raccontare la sua storia nelle scuole per sensibilizzare contro l’uso dell’alcol alla guida. “Anche se significa mettersi davanti a una telecamera senza naso, senza capelli, senza orecchie, lo farò centinaia di volte se questo può aiutare qualcun altro a prendere una decisione giusta” diceva la ragazza. “È parte della mia missione sulla Terra, se questa faccia e questo corpo possono aiutare gli altri, perché no?”.