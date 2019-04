Notre Dame, la polemica di Pamela Anderson dopo la cena di gala per la raccolta fondi: “Date i soldi a chi ne ha davvero bisogno”

Nella serata di ieri l’Olympique Marsiglia – società di calcio francese militante nella prima divisione transalpina – ha organizzato una cena di gala per raccogliere fondi in favore della ricostruzione di Notre-Dame.

Fra i presenti alla cena, anche il difensore ex Milan Adil Rami, accompagnato dalla fidanzata – la celeberrima e sensualissima Pamela Anderson.

E proprio la ex protagonista di Baywatch s’è resa protagonista di una polemica contro l’iniziativa.

Polemica veicolata da Twitter, dove qualche mese fa la Anderson s’era espressa contro il leader della Lega Matteo Salvini (che aveva risposto con un cartellone ironico):

“Sicuramente i bambini che soffrono a Marsiglia avrebbero potuto usare in modo migliore i 100mila euro donati, anziché devolverli alla cattedrale di Notre-Dame che ha già ricevuto un bilione in donazioni da tanti miliardari. Spero che possano riconsiderare questa cosa e dare questi soldi a chi ne ha davvero bisogno, contribuendo a rendere migliori molte vite”.

Di seguito, i cinguettii in lingua originale:

Surely the children suffering in Marseille

could have used the 100,000 €

more than the church

that has already received

over a billion in donations

by billionaires.

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 24, 2019