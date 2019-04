Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 Aprile 2019: i Gemelli vivono problemi legali, i Cancro indecisi in amore

Giovedì 25 Aprile 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. È un giovedì in cui puoi sentirti ancora un po’ sotto pressione ma per le forti responsabilità. Questo resta un periodo di grande forza. Se ricordate quello che ho scritto sul mio libro, oroscopo 2019, ricorderete che proprio Aprile-Maggio sono stati i mesi che ho individuato per il segno dell’Ariete come estremamente importanti, anche in termini di acquisizioni, novità, per rifarsi vivi dopo un periodo di sosta. Infatti titolo “il mese di Aprile continua la fase di recupero” e poi ricordo anche che se c’è da fare una richiesta sarà meglio muoversi tra venerdì 26 e sabato 27. Quindi ci sono delle giornate in forma, delle giornate importanti, anche se ripeto c’è tanta tensione;

Toro. Il Toro, forse, aspetta una risposta. Arriverà entro la fine di Maggio ma già entro metà Maggio alcune soluzioni sono prossime. Per le coppie che si vogliono bene sarà un momento utile per capire se sposarsi, se convivere, e chi è rimasto solo da tanto tempo avrà la voglia di fare degli incontri speciali. Arriva un fine settimana in cui non bisogna insistere troppo sulle differenze nel rapporto di coppia ed eventuali conflitti andranno segati in partenza;

Gemelli. Come accennato già da tempo, prima o poi, qualche Gemelli dovrà chiamare un avvocato, consultare un esperto, oppure nell’ambito della sua attività accadrà un qualcosa che porterà inevitabilmente ad avere confronti con una persona che ne sa un po’ di più. Certo, c’è la possibilità di rivolgersi a degli avvocati se bisogna avere ragione. Se c’è tato qualcuno che ha avuto dei problemi mentre tu facevi qualcosa devi giustificarti. Al tempo stesso questo è un momento in cui qualche Gemelli può scontrarsi con l’autorità. Avresti davvero bisogno di una grande passione, di qualcosa che ti rimetta in gioco, perché è l’amore in questo periodo che può convincere mentre tutto ciò che ha a che fare con carte e legalità è un po’ sotto tono;

Cancro. Non è un caso se questa settimana il segno del Cancro è andato un po’ giù. Si tratta di momenti passeggeri. A volte sei proprio tu che involontariamente o volontariamente ti crei dei problemi perché i Cancro, talvolta, sono vittime delle loro stesse affermazioni. Qui dovremmo ricordare che non sono così svampiti o superficiali, e a volte amano un po’ di tensione, sono un pochino masochisti. E allora pur non accorgendosene, almeno a livello esteriore, rischiano di farsi del male anche se non lo vogliono. Serve molta attenzione. L’amore è ancora un po’ indeciso.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È una settimana di piccole o grandi vittorie, come avevo già confermato tempo fa. Io vi dico sempre “Non credete ma verificate” ed è per questo che ogni tanto vado a rileggere il mio libro o comunque a vedere le previsioni, le indicazioni che vi ho dato, proprio per darvi conferma. Aprile è un mese che ho titolato così per i Leone: “Mese interessante, non solo per i sentimenti”. Concentrati, non lasciarti prendere dal panico: questa primavera- a differenza di quella dell’anno scorso- regala qualche conferma. E chissà che una bella conferma non sia arrivata proprio adesso. Solo i soldi sono un problema perché a volte i tuoi progetti sono ampi. Dal punto di vista sentimentale datti da fare. Ecco, molti qui mi diranno “Ma io non vedo nulla. Tu dici che le cose vanno bene a io non trovo nessuno”. Attenzione a non essere troppo esigenti. Il problema del Leone è che spesso non si accontenta. Non dico che bisogna andare col primo arrivato, però neanche pretendere di incontrare una persona così speciale e soprattutto così identica a quella che abbiamo nel nostro immaginario perché è impossibile trovarla. Insomma, un domani forse quando ci saranno dei robot potremo programmarli a nostro piacimento e magari avremo anche la possibilità di vivere sereni con un automa, ma si sa che le persone hanno la loro autonomia. Nel weekend in arrivo consiglio di stare un po’ attenti alla forma;

Vergine. È un giovedì meno interessante rispetto alle prime giornate della settimana e qui bisogna rivedere alcuni rapporti. Le coppie di lunga data hanno qualche problema nel procedere ma solo perché uno dei due è stato male o ha avuto qualche tensione. Mi auguro che qualcuno riesca a vivere questo ponticello di vacanza, da oggi fino a domenica, sfruttarlo al meglio anche per risanare un po’ di interiorità perché la Vergine troppo spesso pensa al lavoro e troppo poco spesso pensa proprio all’intimità, allo star bene;

Bilancia. Una parola è poche e due sono troppe per il segno della Bilancia. Tra l’altro, proprio in questi giorni i Bilancia si rendono conto che alcuni rapporti non son più come prima. Potresti farti due conti, anche capire che una richiesta di soldi non è quella giusta, oppure devi magari aver fatto ultimamente il passo più lungo della gamba se hai acquistato qualcosa. Insomma, c’è un po’ di tensione. In amore qualche piccolo dubbio. Attenzione a non entrare in competizione con il partner;

Scorpione. Sono giornate che portano delle piccole soluzioni. Qui bisogna capire come stanno veramente le cose perché addirittura c’è chi deve risolvere un problema nato tra il 2017 e il 2018. Ora non è che in pochi giorni si risolve tutto, però lo Scorpione spesso ha qualche elemento di forza in più. Questa sera consiglio di non fare le ore piccole. Sul piano delle finanze, degli introiti, questo è un periodo particolare. Tanto entra tanto esce.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha un periodo innovativo ed è proprio verso le innovazioni che bisogna andare, non solo perché il Sagittario detesta sempre fare le solite cose ma perché questo è un momento giusto per abbracciare un nuovo incarico, fare qualcosa di importante. E nel weekend c’è un effetto galvanizzante, energico per l’amore, tanto che i nuovi rapporti possono essere gestiti con grande interesse;

Capricorno. L’amore non è stato irrimediabilmente scalfito da situazioni esterne. Si può ancora cercare di fare qualcosa, a meno che tu non abbia a che fare con Ariete, Bilancia, Cancro, segni cardinali come te che ultimamente stanno vivendo un momento un po’ complesso da gestire. Se prima erano gli altri a cercare, a trovare soluzioni drastiche, ora potresti essere tu a trovare, fare qualcosa di nuovo. Ci vuole un po’ di prudenza;

Acquario. Nonostante l’umore non sia dei migliori e in questo periodo ci siano pesanti scelte da fare, devi risolvere qualche conflitto con te stesso. Vorresti fare tante cose ma poi ci sono situazioni esterne che non permettono di fare tutto, e a volte ci sono anche persone che cercano di farti sbandare. Dovresti andare oltre il fine settimana. Non ridurti sempre all’ultimo nel fare le cose solo per quel senso di ribellione che ogni tanto dovresti amministrare con più attenzione perché rischi semplicemente di stressarti, di fare male a te stesso;

Pesci. Un’altra giornata interessante per il segno dei Pesci che assieme a Sagittario e Leone è tra coloro che possono eccellere. Tra l’altro, questa quadratura di Marte (che tra breve però non ci sarà più) indica il fatto che qualcuno è in conflitto per il lavoro, per la casa, per le relazioni o magari è in attesa di una risposta di lavoro che arriverà molto presto. Chi rimane troppo tempo chiuso in casa sbaglia perché bisogna riemergere, in qualche modo anche rivedere alcuni ruoli a livello professionale, parlare con una persona che deve darti delle spiegazioni. In amore non tutto è chiaro. Attenzione nei rapporti con Ariete e Leone, segni da cui sei molto attratto ma che inevitabilmente hanno un carattere, un modo di fare diverso dal tuo, e quindi quando frequenti persone un po’ più forti o comunque determinate stai bene in certi giorni e in altri vivi momenti di forte agitazione.

Maria Mento