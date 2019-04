Royal Family news: il principe William e quella frase che non perdonerà mai a Diana

Secondo recenti rumor il principe William avrebbe portato rancore per anni a Lady Diana per una frase pronunciata quando era ancora una bambino.

L’infanzia dei principi d’Inghilterra William e Harry è stata molto difficile. Prima i genitori si sono separati causando una frattura nella famiglia, quindi nel 1997 la tragedia di Parigi ha tolto loro la possibilità di crescere insieme alla madre. In più di un’occasione i due figli del principe Carlo hanno manifestato il proprio affetto per la madre scomparsa ed il profondo dolore che la sua morte ha causato nella loro vita, tutt’ora non manca occasione in cui ribadiscono che sono molto legati al suo ricordo.

Eppure, stando a recenti rumor, pare che il primogenito – il principe William- abbia provato rancore nei confronti della madre per molti anni. A riportare questa indiscrezione in Italia è stato ‘Il Messaggero‘ sulle cui pagine online si legge dell’episodio in cui Lady Diana avrebbe compromesso irrimediabilmente la fanciullezza dell’erede al trono d’Inghilterra.

Il principe William e la frase che non perdonerà mai a Diana

A quanto pare il principe Carlo aveva deciso di non rivelare a William che sarebbe diventato in futuro Re d’Inghilterra per non causargli pressioni non necessarie e per non farlo crescere con l’ansia per un futuro predestinato. Il nobile intento del principe sarebbe stato distrutto proprio da Diana, la quale, dopo una violenta discussione con Carlo, avrebbe detto al figlio: “Sarai un re migliore di tuo padre”.

Stando alle indiscrezioni quella frase pesò come un macigno sull’adolescenza di William che durante la crescita passo diversi periodi difficili, proprio a causa della pressione che il suo futuro ruolo imponeva. A tal proposito pare che l’erede al trono abbia detto “Non la perdonerò mai”. Si tratta di una frase legata ad un periodo difficile, ma adesso che il periodo è passato l’avrà perdonata?