Sudtirol, ESCLUSIVO mister Zanetti: “Imolese e Monza due scontri diretti, sogniamo la Serie B”

Abbiamo intervistato il tecnico del Sudtirol di Lega Pro

Per quanto riguarda il campionato di Lega Pro (girone B), il Pordenone ha dimostrato di essere la prima forza del torneo ed è ad un passo dal conquistare la serie cadetta.

Il Sudtirol invece si ritrova al quinto posto a 55 punti, in piena zona playoff: a questo proposito abbiamo contattato l’allenatore del club trentino Paolo Zanetti (ex calciatore di diverse piazze di Serie A), che in ESCLUSIVA ha così commentato la situazione della squadra in vista del finale di campionato…

Paolo Zanetti del Sudtirol e il campionato di Lega Pro

“Ci aspettano due match importantissimi con l’Imolese e il Monza, scontri diretti con big della categoria che hanno dato filo da torcere alle avversarie. Possiamo giocarcela con chiunque e abbiamo centrato l’obiettivo iniziale di stagione che era quello di centrare i playoff. Giocheremo così un altro piccolo campionato e non smettiamo di sognare la promozione in Serie B. Nelle ultime 17 partite abbiamo rimediato solo 2 sconfitte e i risultati si sono visti. I ragazzi hanno fatto un girone straordinario, per quanto riguarda il mio futuro invece ora sono concentratissimo in vista dei playoff e a fine stagione valuteremo con la proprietà il da farsi”.

Simone Ciloni