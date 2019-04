Conduttore bacia la traduttrice, Charlize Theron gli dà una lezione: “Chiedere no?”

Un esuberante conduttore tv ha baciato una traduttrice davanti a Charlize Theron, la quale, infastidita, gli ha dato una lezione in diretta televisiva.

La bellissima attrice sudafricana Charlize Theron è stata ospite qualche giorno fa del programma francese ‘Touche pas a mon poste’ per presentare il suo ultimo lungometraggio. Prima di poter parlare della sua ultima fatica, l’attrice ha assistito all’ingresso in studio dell’esuberante conduttore Cyril Hanouna, che si è esibito in un eccesso di confidenza con la traduttrice del programma dicendole: “Nadia, francamente sei un amore” e stampandole un caloroso bacio sulla guancia. Il gesto è stato accolto da un’allegria generale e dalla risposta imbarazzata della traduttrice che ha detto “Grazie”, per il caloroso gesto.

Charlize Theron redarguisce il conduttore per il bacio alla traduttrice

Non tutti però hanno apprezzato: visibilmente infastidita per l’atteggiamento di Hanouna, Charlize prende un profondo respiro ed esclama “Wow, questo è stato grande…”. Richiamata in questo modo l’attenzione del conduttore, l’attrice con sguardo di ghiaccio ed un sorriso per stemperare la successiva frase gli dice: “Magari la prossima volta chiedi il permesso”.

La frecciata della diva sudafricana ha colpito il conduttore che è rimasto spiazzato e visibilmente senza parole. La scena in cui Charlize impartisce una lezione di galateo e rispetto della donna al conduttore francese è diventata in pochissime ore virale, suscitando commenti di approvazione e solidarietà da parte dei telespettatori francesi e da ogni parte del mondo. Pare infatti che Hounana non sia nuovo a certe libertà e che in più di un’occasione ha fatto discutere per il suo atteggiamento.