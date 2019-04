Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di venerdì 26 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di venerdì 26 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, venerdì 26 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone l’intrattenimento de “La Corrida”, presentato, come sempre, da Carlo Conti. In seconda serata, una nuova puntata di “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda il film “The Avengers”: quando un pericolo inaspettato minaccia la sicurezza a livello globale, Nick Fury, il Direttore dell’agenzia Internazionale per il mantenimento della pace conosciuta come SHIELD, avrà bisogno di una squadra per salvare il mondo dal baratro del disastro. Inizia così in tutto il mondo una difficile ricerca dei componenti del team. A seguire, un altro film: “Sola nel buio”.

Su Rai 3 va in onda il film di Pif “In guerra per amore”: Seconda Guerra Mondiale. La travagliata storia d’amore tra Arturo, cameriere emigrato a New York, e la bella Flora. Subito dopo, una nuova puntata di “Todo cambia” con Lunetta Savino.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sui principali casi di cronaca nera di “Quarto grado”, seguito da un nuovo episodio della serie tv “Motive”.

Su Canale 5 questa sera non va in onda il consueto appuntamento con “Ciao Darwin” che tornerà la prossima settimana. Al suo posto, la rete propone il film “Poveri ma ricchi”: i Tucci sono una famiglia modesta di un piccolo paese del Lazio. Padre, madre, una figlia vanitosa e un figlio genio, costretto a fingersi ignorante per stare al passo con la famiglia. Con loro vivono anche il cognato, botanico ma nullafacente, e la nonna, patita di serie TV. Un giorno accade qualcosa di completamente inaspettato: i Tucci vincono CENTO MILIONI di euro. Nel bel mezzo della notte fanno le valigie e partono. Destinazione: MILANO Una volta arrivati e preso possesso della loro nuova vita da milionari, i Tucci si rendono conto che i tempi sono cambiati. Oggi i ricchi sono tutti low profile, mangiano poco o niente, sono ecologisti, fanno beneficenza, si tengono in forma, vanno in giro con biciclette o macchinette elettriche. Essere ricchi, oggi, e’ diventata una gran scocciatura. E questa scoperta renderà le cose molto diverse da come i Tucci se le aspettavano. In seconda serata, un altro film: “Come ammazzare il capo… e vivere felici”.

Su Italia 1 va in onda il film “13 Hours: The Secret Soldiers Of Benghaz”: la toccante storia vera di sei agenti operativi incaricati di proteggere la CIA durante l’attacco terroristico al Consolato USA a Bengasi, avvenuto il 12 settembre 2012 e durante il quale trovo’ la morte l’ambasciatore americano in Libia Chris Stevens. Quando tutto sembrava perduto, sei uomini ebbero il coraggio di fare la cosa giusta. A seguire, “Il Signore degli anelli-Le due torri”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terreste, segnaliamo su Tv8 “Quattro ristoranti” con Alessandro Borghese.

Stasera in TV, martedì 26 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 La corrida

24:30 Tv7

Rai 2

21:20 The Avengers (film)

23:40 Sola nel buio (film)

Rai 3

21:20 In guerra per amore (film)

23:05 Todo cambia

Rete 4

21:25 Quarto grado

0:30 Motive (serie tv)

Canale 5

21:21 Poveri ma ricchi (film)

23:25 TG5 – Notte

0:03 Meteo.it

0:05 Come ammazzare il capo …e vivere felici (film)

Italia 1

21:25 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi (film)

0:20 Il Signore degli anelli – Le due torri (film)

La 7

21:15 Propaganda Live

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

22:25 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

23:30 Nessuno mi può giudicare (film)

Iris

21:00 Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo (film)

23:27 Scuola di cult

23:32 Indiana Jones e il tempio maledetto (film)

Cielo

21:20 Animali feriti (film)

23:00 L’amante di Lady Chatterley (film)

Maria Rita Gagliardi