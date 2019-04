Grande Fratello 16 news: Francesca Cipriani conferma: “Mila Suarez è parente del re del Marocco”

A “Nuovo Tv”, Francesca Cipriani conferma lo scoop lanciato da Riccardo Signoretti a “Domenica Live” su Mila Suarez: è parente del re del Marocco.

Qualche settimana fa, ospite a “Domenica Live”, il giornalista Riccardo Signoretti ha presentato un documento d’identità a testimonianza di quella che sarebbe la vera identità di Mila Suarez, attuale concorrente del “Grande Fratello 16”. La ragazza, in realtà, si chiamerebbe Lalla Nadia e sarebbe figlia dei cugini dell’attuale re del Marocco, ossia Mohammed VI, il diciottesimo sovrano della dinastia di sceicchi alawide, salito al potere nel 1999.

A confermare l’indiscrezione, questa settimana, è Francesca Cipriani, amica di Mila, che, intervistata dal settimanale “Nuovo tv”, ha dichiarato:

“Conosco Mila da tanti anni, in passato mi ha raccontato di questa parentela, sono sicura che sia tutto vero. ra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amicizia e lealtà, so che lei non direbbe mai il falso su una cosa del genere. Non si è mai vantata della sua famiglia ma ne ha sempre parlato in maniera molto naturale”.

Francesca Cipriani su Mila Suarez: “Il documento di identità dà a Mila accesso a zone del suo paese proibite ai più”

Parlando del documento presentato da Signoretti a “Domenica Live”, Francesca ha rivelato che darebbe a Mila libero accesso in “zone proibite” del Marocco:

“Mi ha detto anche che questo documento le dà accesso a zone del suo paese proibite ai più”.

Della parentela reale di Mila si parlerà nelle prossime puntate del “Grande Fratello 16”? Staremo a vedere!

Maria Rita Gagliardi