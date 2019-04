Inter-Juventus, ESCLUSIVO Fusato (Top Calcio 24): “E’ un’amichevole ma è sempre il derby d’Italia. Vorrei Icardi rimanesse in estate”

Analisi di Inter-Juventus da parte dell’opinionista sportivo Riccardo Fusato

E’ il big match di questa 34esima giornata di Serie A, il cosiddetto ‘derby d’Italia’: ci riferiamo ovviamente a Inter-Juventus, anticipo serale di questo turno domani alle 20.30. La ‘Vecchia Signora’ arriva a questo appuntamento ormai con il tricolore cucito sul petto, mentre i nerazzurri vogliono dare uno smacco morale ai nemici di sempre davanti al proprio pubblico.

A questo proposito abbiamo contattato il giornalista e opinionista sportivo di ‘Top Calcio 24’ Riccardo Fusato, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha dato una sua personale analisi in vista di questo importante match…

Riccardo Fusato su Inter-Juventus di domani sera

“Anche se come valore sul campo equivale ad una amichevole, Inter-Juventus è sempre una partita di cartello e troppo sentita da entrambe le tifoserie. I bianconeri hanno già vinto lo scudetto e giocheranno applicando un po’ di turnover, anche se tornerà un mostro sacro come Chiellini in difesa. Icardi? A mio parere e dalle indiscrezioni trapelate dal suo entourage dovrebbe rimanere anche l’anno prossimo, è un patrimonio della società e preferirei restasse ancora in nerazzurro. Certo è che sarà difficile vedere dalla prossima stagione sia Mauro che Luciano Spalletti all’Inter per questioni ambientali. All’allenatore per il cammino fatto in questi mesi darei un bel 7 perché pesa soltanto l’eliminazione dal girone di Champions League, in quanto in Europa League la squadra ha giocato senza punte e con tanti problemi dentro e fuori dal campo. Bisogna vedere quale sarà la volontà di Suning, visto che per liquidare Spalletti e il suo staff servono circa 25 milioni di euro; dipende se la proprietà ha intenzione di investire una somma importante per un nuovo tecnico o usare quel denaro sul mercato sempre con il toscano in panchina”.

Simone Ciloni