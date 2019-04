Oroscopo Paolo Fox di oggi 26 Aprile 2019: l’Ariete deve sfruttare il periodo, i Bilancia recuperano nel weekend

Venerdì 26 Aprile 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In questo weekend dovrai credere ancora di più nelle tue capacità personali. Per fortuna, anche gli eventi aiutano a credere nelle tue capacità, perché se di recente hai iniziato un progetto dovrebbe essere andato bene e se ultimamente hai abbandonato una relazione adesso si può recuperare. Consiglio di muoversi e agire presto. È un periodo buono per i contatti e le grandi occasioni;

Toro. Il Toro non è tanto fermo, bloccato, per sua volontà, ma perché sta aspettando delle risposte che arriveranno perché adesso avremo un bellissimo trigono, cioè un aspetto molto positivo, tra Saturno e Sole. A volte, come ho spiegato di recente, i cambiamenti costano cari e il Toro è sempre un po’ refrattario alle grandi trasformazioni, che però dall’anno scorso sono arrivate, un po’ perché era necessario cambiare un po’ perché sono anche cambiati i riferimenti attorno a te. Per esempio, se lavoravi tanto con un gruppo, con delle persone, dall’anno scorso queste persone non ci sono più oppure sei tu che hai cambiato ruolo;

Gemelli. I Gemelli devono iniziare a parlare di sentimenti per rinfrancare il proprio animo perché troppo presi da questioni di lavoro o altro potrebbero avere dimenticato cos’è la serenità. Tornare a casa stanchi, nervosi, scaricare la propria irritabilità sulle persone che sono attorno non è cosa gradita a nessuno. In qualche coppia si vocifera di un tradimento? C’è troppa gelosia? Attenzione ai passi falsi;

Cancro. Non vorrei ci fosse un ripensamento. Questa settimana, d’accordo, è un po’ stancante, bisogna lasciarla scorrere. Al momento, per varie ragioni, ti senti un po’ abbandonato, e quando il segno del Cancro è abbandonato, si sente isolato, comincia a fare dispetti, a dire delle cose che forse è meglio non dire. Se tra mercoledì e giovedì c’è stata una piccola polemica cerca di non trascinare questo livore al fine settimana, altrimenti tra l’altro poi ti viene un mal di stomaco tremendo. Quello è il tuo punto debole.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Sarà che ti sei affaticato, che gli ultimi giorni sono stati tosti, fatto sta che questo fine settimana invita alla cautela. Ora, il fatto che il weekend sia da vivere con molta attenzione non comporta grandi squilibri. La realtà è che tu stai vivendo un periodo di rinascita, di forza, quindi non mi meraviglierei se qualche Leone adesso ottenesse un buon successo personale. Però per ottenere grandi successi bisogna lottare. Tutte le lotte, inevitabilmente, comportano anche un grande stress. Devi rilassarti;

Vergine. Sinceramente non mi sembra il periodo migliore per discutere di lavoro. Maggio sarà un mese sicuramente più interessante. Chi deve rinnovare un accordo, un contratto, forse ha avuto la sensazione che tutto fosse inutile? Buttare tutto all’aria non è giusto, bisogna essere un pochino più cauti per evitare contrasti e questo weekend ricorda che a livello economico ci sono da fare dei conti per un evento, per un progetto, da varare o completare entro l’estate. Anche un trasferimento, un cambiamento di casa: qualcuno sta valutando trasformazioni;

Bilancia. Molti noteranno che da venerdì le cose cambieranno. Insomma, rispetto agli ultimi due giorni stai meglio però le grandi tensioni e avversità, polemiche, che possono avere coinvolto la vita di coppia, le relazioni, la famiglia non sono del tutto superate. Serve prudenza perché questo è un weekend che comporta un po’ di complicazioni proprio nel rapporto con gli altri. Rispetto alle giornate di mercoledì e giovedì però anche l’amore può funzionare di più;

Scorpione. Lo Scorpione deve ricordare che ci sono delle piccole conflittualità da superare. Chi sta cercando nuove risorse, opportunità, sta cercando di evitare conflitti, adesso si trova da una parte contento perché certe mete sono raggiungibili, dall’altra però vive ancora delle tensioni. Forse vorresti farla pagare a una persona che, anche se non è più nella tua vita, comunque continua a infastidirti. Elimina i pensieri negativi. Allontanati da quelle persone che possono avere creato, nel passato, delle difficoltà.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario ha bisogno di riferimenti con altre città. Non è un caso se i Sagittario spesso hanno amici un po’ dappertutto e sono contenti anche di frequentare gente straniera, persone che hanno comunque un’identità diversa, perché è un esploratore; allora, quando non può muoversi perché magari a livello di professione, lavoro, sta un po’ fermo, è un po’ bloccato, cerca di viaggiare con la mente esplorando, leggendo o conoscendo. Questo fine settimana regala un sorriso in più a chi vuole innamorarsi. Anzi, io invito chi è solo da tempo a guardarsi attorno: chissà che già non ci sia una persona nella tua vita, una sensazione speciale. Chiaro che questo cielo è ancora più importante per chi la storia ce l’ha e la vuole mantenere;

Capricorno. Il weekend invita a essere più positivi, non perché tu non lo sia però da qualche tempo bisognerebbe rendersi conto che tante certezze sono saltate, che probabilmente anche in amore ci sono state talmente tante conflittualità che non è stato facile mantenere al calma. Tu hai una grande energia ma anche una grande capacità d’azione che in questi giorni è limitata solo dal fatto di non poter agire come tu vorresti. Forse devi accettare un allontanamento, un cambiamento che non hai desiderato tu. Tutto sommato, la cosa importante da fare ora è ritrovare la propria stabilità;

Acquario. L’Acquario viaggia con la Luna nel segno e questo indica passioni, amicizie, voglia di incontrare gente simpatica, voglia di non lasciarsi andare a pensieri negativi. Le polemiche non servono, ma l’Acquario da qualche tempo borbotta più di una pila di fagioli. Addirittura borbotta con se stesso e contro se stesso. Nei limiti del possibile cerca di fare quello che desideri. Un fine settimana che però sarà più lieto per i cuori innamorati o per chi magari vuole vivere una relazione part-time. Ricordo che l’Acquario sta cercando anche di fare tante cose. Tu vuoi sempre ribellarti alle imposizioni degli altri, ma anche a quelle più stupide, più piccoline. Quando ti dicono “Cerca di fare questo lavoro entro stasera”, tu dici “Sì” per dovere però poi pensi “Ma perché entro stasera?”. Poi arrivi a far tutto però durante la giornata, forse per reagire a questa imposizione, non fai quello che dovresti e ti riduci all’ultimo, un’ora prima a completare tutto. Attenzione ai ragazzi, in particolare: se avete un esame da affrontare bisogna essere responsabili;

Pesci. Devi dedicare questo weekend all’amore anche perché il tuo è il segno più romantico dello zodiaco. E la cosa più bella sarebbe avere al tuo fianco una persona altrettanto romantica, e invece nella maggioranza dei casi cosa fa il Pesci? Non cerca un tipo uguale ma assolutamente diverso, quindi qualcuno che ti tiene testa, qualcuno che magari rispetto a certe tue romanticherie dice che esageri. Il fine settimana provoca qualche piccola polemica se ci sono persone che cercando di tenerti testa. In amore non fare confusione. Attenzione ai ricordi. Chi ha una storia in ballo deve cercare di mantenerla e non lasciarsi distrarre da strane tentazioni.

Maria Mento