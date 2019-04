Paola Caruso: “Conosco il nome del mio padre biologico, ma lo dirò solo da Barbara D’Urso”

In una intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Paola Caruso, dopo aver ritrovato la sua madre biologica a “Live Non è la D’Urso”, rivela di conoscere anche il nome del padre biologico, ma di avere intenzione di rivelarlo solo da Barbara.

Nella ultima puntata di “Live Non è La D’Urso”, andata in onda la settimana scorsa, Paola Caruso ed Imma, la donna che sosteneva di essere la sua mamma biologica, hanno finalmente letto, in diretta, il risultato del test del DNA. Imma è, effettivamente, la madre biologica della Bonas di “Avanti un altro” (ve ne abbiamo parlato qui).

A più di una settimana di distanza dalla scoperta, Paola ha rilasciato un’intervista al “Corriere della Sera”, nella quale ha rivelato di essere a conoscenza anche del nome del suo padre biologico, nome che rivelerà presto proprio a “Live Non è La D’Urso”:

“E’ un calciatore che ha giocato nel Catanzaro tra l’84 e l’85 e che non ha mai avuto altri figli. So chi è. So che non ha figli, quando sarà il momento dirò chi è. Dopo tutto quello che ha fatto Barbara D’Urso per me, mi sembra giusto dirlo in una delle sue trasmissioni”.

Paola Caruso: “Imma non riesco a chiamarla mamma, mia madre è colei che mi ha cresciuto”

Paola, che adesso ha una madre naturale ed una adottiva, ha raccontato di avere qualche difficoltà ad associare Imma alla figura materna:

“Devo tutto a Barbara e Ivan Roncalli (autore e braccio destro della conduttrice, ndr), senza di loro non l’avrei trovata. Ora mi ritrovo con due mamme, un fratello e una sorella: è sconvolgente. La vera mamma la chiamo “Signora Imma”, non ci riesco a chiamarla mamma. Mia mamma è quella che mi ha cresciuto e ha fatto tanti sacrifici per crescermi”.

Maria Rita Gagliardi