Pauroso incidente stradale, auto si ribalta in tangenziale: traffico paralizzato

Un’auto si è ribaltata sul viale Mediterraneo rimanendo capovolta in mezzo alla carreggiata. Traffico bloccato per ore e soccorsi sul posto

Schianto spaventoso quello avvenuto nel pomeriggio del 26 aprile sulle strade italiane, con un veicolo che si è ribaltato in mezzo alla tangenziale. E’ accaduto sul viale Mediterraneo, a Catania, provocando la paralisi del tratto stradale interessato per diverse ore. L’incidente, le cui cause sono ancora tutte da chiarire, è avvenuto intorno alle 17.30 e ha coinvolto un solo veicolo che si è schiantato contro il guardrail per poi ribaltarsi rimanendo capovolta sulla carreggiata. Sul posto in pochi minuti sono giunti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine oltre a squadre di Anas per gestire il traffico e ripristinare il tratto stradale in tempi rapidi consentendo la veloce riapertura della carreggiata.

Traffico paralizzato sulla tangenziale

Inevitabili i disagi per il traffico: la strada è stata chiusa con uscita obbligatoria a Canalicchio e considerato il fatto che il sinistro è avvenuto in direzione del centro cittadino, si sono formate lunghe code. L’automobilista alla guida non ha riportato gravi ferite ma solo un grande spavento: dovrà chiarire alle forze dell’ordine, che hanno effettuato una serie di rilievi in loco, per quale ragione abbia perso il controllo del veicolo per poi ribaltarsi.