Reggio Audace, ESCLUSIVO mister Antonioli: “Club con obiettivi ambiziosi, daremo tutto per i playoff”

Abbiamo intervistato l’allenatore della Reggio Audace Mauro Antonioli

C’è grande equilibrio nel campionato di Serie D (gruppo D), in quanto tra le prime 3 squadre ci sono solo 7 punti. In particolare oggi parliamo della Reggio Audace, terza a 63 punti e in piena zona playoff; per l’occasione infatti abbiamo intervistato l’allenatore del club Mauro Antonioli, che in ESCLUSIVA ha parlato del cammino fatto dai suoi in vista del finale di stagione…

Mister Antonioli sul finale di campionato della Reggio Audace

“Il cammino fatto finora non posso che reputarlo in maniera positiva, viste anche le tante difficoltà che abbiamo avuto in questi mesi. L’ultimo pareggio ci ha relegato in terza posizione ma pensiamo ancora di migliorare la classifica finché la matematica lo permette. Ad inizio stagione l’obiettivo della società era qualificarci per i playoff e sono stati raggiunti, il club è ambiziosi e ha grandi piani per la Reggio Audace. Il Modena sulla carta aveva i favori del pronostico, ha avuto più tempo per poter organizzare la squadra e un budget superiore al nostro; la rosa di cui disponiamo è molto giovane e faccio i complimenti al mio gruppo che ha dimostrato una grande coesione e volontà d’intenti. Il nostro punto debole è stato senz’altro la discontinuità, abbiamo avuto diversi cali di tensione ma vogliamo onorare al meglio questo finale di campionato. Per blasone e passato storico la Reggio Audace era senz’altro una delle favorite di questo girone, daremo tutto per risalire in Serie B”.

Simone Ciloni