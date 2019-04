Sicula Leonzio, ESCLUSIVO ds Mignemi: “Raggiunta la salvezza con largo anticipo, Ferrini e Vitale due giovani di valore”

Intervista al direttore sportivo della Sicula Leonzio Davide Mignemi

Il gruppo C di Lega Pro vede una Juve Stabia sempre più regina del torneo, in virtù dei 77 punti in classifica che le vale il primato (4 vittorie e un pareggio nelle ultime 5 partite). La Sicula Leonzio invece occupa il 13esimo posto con 42 punti ed è reduce da due sconfitte consecutive con le big Juve Stabia e Catania.

Per l’occasione abbiamo contattato il direttore sportivo del club Davide Mignemi, che in ESCLUSIVA ha analizzato con noi la situazione della squadra siracusana in vista dell’imminente finale di stagione…

Il ds Mignemi sul momento della Sicula Leonzio e la Lega Pro

“Vogliamo finire la stagione regalando una gioia davanti ai nostri tifosi battendo la Casertana, l’hanno meritato per il grande affetto che ci hanno dato. L’operato di mister Torrente? Siamo molto soddisfatti ma solo a campionato concluso definiremo tutte le diverse strategie e mosse di mercato con il presidente, è prematuro parlarne ora. Ad inizio stagione ci siamo prefissati di mantenere la categoria e ci siamo riusciti con largo anticipo, con un po’ più di fortuna ci saremmo potuti inserire nella zona playoff. Abbiamo una rosa di giovanissimi e patito troppi infortuni nel corso dei mesi, fattore che ha inciso non poco nel nostro cammino. La rosa è di grande qualità e siamo un gruppo importante, ma senza fare un torto a nessuno è evidente la qualità di Manuel Ferrini (centrale difensivo classe ’98 che ha segnato 3 gol in stagione) e Vincenzo Vitale, esterno offensivo di soli 19 anni”.

Simone Ciloni