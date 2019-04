Virtus Bolzano, ESCLUSIVO mister Sebastiani: “Non invidiamo nessuno, la zona playoff ha superato ogni nostra aspettativa”

Abbiamo intervistato l’allenatore della Virtus Bolzano Alfredo Sebastiani

Nel girone C del campionato di Serie D è l’Arzignano a comandare in solitaria con 66 punti, mentre la zona playoff è molto equilibrata. La Virtus Bolzano si ritrova al quinto posto (48 punti dopo 32 giornate), ultimo piazzamento per i playoff.

Abbiamo così intervistato l’allenatore della squadra trentina Alfredo Sebastiani, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni ha così commentato il momento del gruppo in vista del finale di stagione:

Mister Sebastiani della Virtus Bolzano sulla Serie D

“Il prossimo match col Montebelluna sarà fondamentale per mantenere la zona playoff, ma noi non abbiamo mai ragionato in funzione dell’avversario. La rosa è composta da ragazzi che hanno un altro lavoro ma si allenano costantemente per raggiungere un obiettivo importante. Non invidiamo nulla ad altre realtà professionistiche, visto che i giovani fanno parte della realtà locale e hanno una innata disponibilità al sacrificio. Mi spiace soltanto che in più di un’occasione ci siamo complicati la vita con ammonizioni ed espulsioni evitabili che hanno condizionato il nostro campionato. Il mio futuro? Ad inizio stagione ho rifiutato un premio salvezza che mi è stato offerto dal presidente, vivo il momento e resto concentrato sui playoff, che hanno superato ogni nostra aspettativa. Ho un grande rapporto col patron del club, non ci sono mai stati problemi e valuteremo il da farsi a fine stagione”.

Simone Ciloni