Campobasso, ESCLUSIVO mister Bagatti: “Senza paura col Matelica, grande entusiasmo dei nostri ragazzi”

Abbiamo intervistato Massimo Bagatti, tecnico del Campobasso

Il Campobasso è 11esimo nel gruppo F del campionato di Serie D, reduce dalla vittoria con l’Avezzano nell’ultimo turno. Abbiamo così intervistato l’allenatore del club molisano Massimo Bagatti, che in ESCLUSIVA ha voluto parlare del percorso fatto dal suo gruppo e gli obiettivi stagionali.

Ecco quanto detto da Bagatti:

Mister Bagatti sul campionato del Campobasso

“Andiamo ad affrontare il Matelica che è la seconda forza del campionato e ha dimostrato tutto il suo valore sul campo. Parliamo di un’avversaria di grande qualità che è anche in finale di Coppa Italia D. In ogni caso noi daremo tutto per terminare nel migliore dei modi questa importante stagione. Abbiamo tanti giovani di prospettiva che con il loro entusiasmo hanno dato una grande energia all’ambiente. Allo stesso tempo però abbiamo patito nelle scorse settimane un calo di energie nervose che ci è costato qualche punto. Non penso al momento al mio futuro, abbiamo centrato la salvezza che non è mai facile da raggiungere a questi livelli. Per ora non penso al mio futuro, voglio continuare a dare grandi motivazioni a questa squadra”.

Simone Ciloni