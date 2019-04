Cosa guardare stasera in tv? La programmazione in prima e seconda serata di sabato 27 aprile 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 27 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 27 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Ballando con le stelle”. Quale sarà la coppia eliminata di questa sera? In seconda serata, un nuovo appuntamento con “TOP-Tutto quanto fa tendenza”.

Su Rai 2 due nuovi episodi delle serie tv “The Rookie” e “Bull”, seguiti da “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento divulgativo di “Sapiens-Un solo pianeta”. A seguire, “Tg3 Nel mondo”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo, come sempre, da Rete 4 che propone il film “Renegade-Un osso troppo duro”: Luke è un avventuriero, vive senza legami e vincoli in giro per il mondo. Un giorno, su richiesta di un amico finito in galera, prende l’incarico di accompagnare il figlio di questi a ritirare una eredità. Avventura on the road. Subito dopo, un altro film: “L’allenatore nel pallone”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata del serale di “Amici 18”. Superospite della puntata sarà l’attore John Travolta che ballerà con i ragazzi. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film, per i più piccoli, “L’Era Glaciale 2: Il Disgelo”: mentre il nostro simpatico trio se la spassa tra i ghiacci, scoprono che, a causa del disgelo, verranno sommersi dalle acque. Partono, quindi, alla ricerca di una scappatoia. Durante il tragitto, incontreranno Ellie, una mammut che si crede una opossum. A seguire, un nuovo episodio di “Dragon Ball Super”.

Su La 7 va in onda il film “Assassinio al galoppatoio”: il vecchio e ricco Mr. Enderby muore apparentemente per un attacco di cuore. Ma la sempre sospettosa Miss Marple ha i suoi dubbi ed indaga sui motivi che hanno portato alla morte della vittima. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Iris il film “Romeo deve morire”: dopo essere evaso dal carcere dove scontava la pena per aver ucciso l’assassino del fratello, un ex-poliziotto cerca i veri mandanti.

Stasera in TV, sabato 27 aprile 2019: l'elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 Ballando con le stelle

0:30 Top – Tutto quanto fa tendenza

Rai 2

21:05 The Rookie (serie tv)

22:30 Bull (serie tv)

23:20 TG2 Dossier

Rai 3

21:40 Sapiens – Un solo pianeta

23:45 TG Regione

23:55 TG3 Mondo

Rete 4

21:27 Renegade – Un osso troppo duro (film)

23:22 L’allenatore nel pallone (film)

Canale 5

21:20 Amici di Maria

0:40 TG5 – Notte

Italia 1

21:20 L’era glaciale 2 – Il disgelo (film)

23:00 Dragon Ball Super

23:25 Dragon Ball Super

23:50 Dragon Ball Super

La 7

21:15 Assassinio al galoppatoio (film)

23:00 Assassinio sul palcoscenico (film)

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Vacanza d’amore (film)

23:00 Una nuova Kim (film)

Iris

21:00 Romeo deve morire (film)

23:26 Le belve (film)

Cielo

21:20 Monella (film)

23:10 La macchina del sesso (film)

