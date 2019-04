Cristian Imparato parla della malattia: “Devo accettare la cosa” – VIDEO

Cristian Imparato a GF16 parla della sua malattia intestinale

Si torna a parlare di Cristian Imparato, concorrente dell’attuale edizione del Grande Fratello, reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Di recente il gieffino nella casa più spiata ha ammesso di aver fatto un riempimento di filler al viso a causa di un eccessivo dimagrimento dovuto ad alcuni problemi di salute, senza però rivelare altri dettagli.

Nelle ultime ore Imparato ha svelato di convivere ancora con una malattia intestinale che gli impedisce di assimilare alcune sostanze ed è per questo che è dimagrito moltissimo.

Agli altri inquilini della casa ha spiegato: “Questa malattia l’ho scoperta a ottobre del 2015 e fino a gennaio dell’anno successivo sono stato malissimo, poi è uscito un farmaco nuovo e mi ha fatto stare bene. In ospedale dovevano togliermi un pezzo di intestino e farmi camminare col sacchetto, poi c’è stato questo farmaco miracoloso e la situazione è migliorata.”

Il ragazzo ha concluso dicendo: “Al momento non sto né bene né male, mi so controllare. Qua in casa non posso allenarmi perché non assimilo niente e avrei subito molti dolori. La mia malattia purtroppo ha altri e bassi. Devo imparare ad accettare la cosa perché sono stanco di soffrirci”.