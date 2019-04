Fiorenzuola, ESCLUSIVO ds Di Battista: “Manca poco per la certezza dei playoff, dobbiamo valorizzare i nostri giovani”

Abbiamo intervistato il ds del Fiorenzuola Calcio Simone Di Battista

Il Fiorenzuola è una tra le realtà più importanti e affermate del campionato di Serie D, che in diversi anni ha sfornato grandi talenti poi esplosi anche in categorie superiori. Nel gruppo D il club piacentino è in piena zona playoff al quinto posto (con 50 punti, anche se nelle ultime 3 partite sono arrivate 2 sconfitte e un pareggio); a questo proposito abbiamo intercettato il direttore sportivo del Fiorenzuola Simone Di Battista, che in ESCLUSIVA ha analizzato il momento dei rossoneri e il sogno Lega Pro.

Ecco quanto detto da Di Battista:

Il ds Di Battista sul campionato del Fiorenzuola e i playoff di Serie D

“Il prossimo match con l’OltrepoVoghera sarà fondamentale per avere la certezza matematica dei playoff, non dobbiamo però sottovalutarli anche se retrocessi in quanto giocheranno senza pensieri e con un atteggiamento offensivo senza pensare troppo a difendere. Siamo molto soddisfatti del campionato fatto dalla nostra squadra in quanto la scorsa stagione abbiamo cambiato numerosi giocatori e anche guida tecnica, avevamo tante incognite che nel corso dei mesi si sono tramutate in certezze più che positive. I playoff sono un ottimo risultato e lotteremo fino alla fine, ma la promozione in Lega Pro non era l’obiettivo da centrare a tutti i costi ad inizio stagione. La volontà del club è quella di disputare sempre dei campionati positivi e valorizzare i giovani della rosa, poi se arrivasse la Lega Pro sarebbe davvero un sogno ma al momento non siamo ossessionati da questo traguardo”.

Simone Ciloni