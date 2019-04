Giancarlo Magalli: “Con Giada c’è stata un’amicizia affettuosa, ma all’ennesima videochiamata, ho detto basta”

Al settimanale “Gente”, Giancarlo Magalli torna a parlare di Giada Fusaro, 22enne con la quale, a suo dire, ci sarebbe stata un’amicizia affettuosa.

Qualche tempo fa, intervistato dal settimanale “Gente”, Giancarlo Magalli, parlando della sua sfera privata, annunciò di avere trovato l’amore. La ragazza, che ai tempi era riuscita a fargli battere di nuovo il cuore, è Giada Fusaro, 22enne che ha partecipato ad una puntata dei “Fatti Vostri”, parlando della sua storia molto particolare, avendo subito degli abusi sessuali. Parlando di lei, Magalli dichiarò:

“Ho trovato l’amore, non sono più più single, sono felice. Se è coetanea? Macché! È più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte!”.

Parlando sempre di Giada, qualche tempo più tardi su Facebook, Giancarlo la definì un’amicizia particolare, come ha fatto nell’ultimo numero del settimanale “Gente”, parlando, però, della ragazza al passato:

“Quella tra me e Giada è stata un’amicizia un po’ più affettuosa delle altre. Di sicuro, gli stili di vita sono diversi. Lei ha un uso della tecnologia che non è il mio. Ecco, all’ennesima video-chiamata notturna ho detto basta. Oltre che per le maldicenze sull’età”.

Giancarlo Magalli su Giada Fusaro: “Non è giusto attaccarla perchè ha frequentato un settantenne”

Il conduttore, del resto, vuole preservare la ragazza dalle maldicenze:

“Giada ne ha già passate tante, attaccarla perché frequenta un settantenne è veramente troppo. Ma lei è così straordinaria che supererà anche questa”.

Maria Rita Gagliardi